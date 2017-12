Prezident Gašparovič napísal do pamätnej knihy hrúbku

V jednej vete z výstavy bonsajov podpísanej prezidentom Ivanom Gašparovičom je hneď niekoľko chýb.

BRATISLAVA. "Som rád že som mohol navštíviť tento ´dom krási´"

Jedna veta, deväť slov a dve gramatické chyby, na konci vety navyše chýba aj bodka. Takto sa nedávno podpísal do pamätnej knihy medzinárodnej výstavy bonsajov v Nitre prezident Ivan Gašparovič.

Fotografiami sa pýši indonézske veľvyslanectvo, na sérii záberov sa prezident podpisuje do knihy a podáva si ruky so zástupcami ambasády.

"Errare humanum est," reagoval prezidentov hovorca Marek Trubač, teda mýliť sa je ľudské.

Novinárke vynadal, neospravedlní sa

"Vy ste analfabet? Neviete čítať rozhodnutie Ústavného súdu? Tam to máte biele na čiernom," pýtal sa pred necelým polrokom prezident redaktorky SME, keď chcela počuť dôvody, pre ktoré nevymenoval Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

Prezident sa ani napriek tejto chybe teraz nechystá novinárke ospravedlniť.

Učia sa to už piataci

"Krása, to je podstatné meno, takže sa to učia už piataci na základnej škole. Krása - vzor žena, piatak by to už mal vedieť s istotou napísať správne," hovorí Bronislava Šperková, učiteľka zo Základnej školy Školská v Handlovej.

"Čiarky v súvetiach sa učia v osmičke, sedmičke, kde sa preberajú spojky. Ale "že" ovládajú aj skôr, to je typické pravidlo, ktoré si zapamätajú." Prezident by mal podľa slovenčinárky ovládať pravopis.

Jazykovedkyňu Ingrid Hrubaničovú prezidentove chyby ani veľmi neprekvapili. Hovorí, že úroveň jazyka je medzi verejnými činiteľmi veľmi zlá. Politici aj starostovia robia bežne chyby.

Je to podľa nej dôsledok toho, že nikto od nich pred nástupom do funkcií nevyžaduje, aby prešli aj jazykovou prípravou.

"A kto iný by mal mať jazykové kompetencie, ak nie ten, kto je denne na očiach?" pýta sa Hrubaničová.

Má dcéru v šiestej triede na základnej škole. Ak urobí v diktáte dve chyby, dostane dvojku. Je to však pri desiatich až dvanástich vetách.

