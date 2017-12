Učitelia budú pred parlamentom protestovať za lepšie školstvo

Náklady na autobusy do Bratislavy bude hradiť odborový zväz zo štrajkového fondu.

2. máj 2013 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Zamestnanci školstva budú v utorok 7. mája pred parlamentom píšťalkami a transparentmi bojovať za svoje požiadavky na zlepšenie financovania školstva.

Odborári očakávajú, že pred parlamentom sa zíde asi 3 000 ľudí. Mnohí prídu v žltých tričkách, či šiltovkách, niektorí sa možno objavia aj s banánmi v rukách na znak toho, že sa tu cítia ako v "banánovej republike".

"Presnejšie čísla budeme mať v utorok," povedal šéf Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Jeden okres, jeden autobus

Z každého okresu by mal vyraziť jeden autobus. Náklady na autobusy bude hradiť odborový zväz zo štrajkového fondu.

Počas najväčšieho štrajku 13. septembra 2011, keď sa v Bratislave zišlo do 10-tisíc protestujúcich, približne stovka autobusov stála odborárov asi 200-tisíc eur.

Učitelia, ktorí sa v utorok vyberú do Bratislavy, si na tento deň vypíšu dovolenku alebo zoberú náhradné voľno, dodal Ondek.

Odborári pred parlamentom prečítajú spoločnú výzvu, ktorú potom odovzdajú šéfovi parlamentného školského výboru Mojmírovi Mamojkovi a pošlú ju aj vláde.

Učitelia sú apatickejší

"To nadšenie už nie je také ako v septembri 2011, učitelia sú apatickejší," priznáva predsedníčka Krajskej rady Združenia základného školstva za Prešovský kraj Darina Nagyová.

Pripúšťa, že už je to možno aj blížiacim sa koncom školského roka. Na rokovaní mimoriadnej rady odborov padol aj nápad, aby učitelia prišli pred parlament s banánmi v rukách, čím chceli naznačiť, že sa už cítia ako v "banánovej republike".

Od tohto nápadu sa však napokon upustilo pre obavy, aby po proteste nezostal pre parlamentom neporiadok. Nagyová však nevylúčila, že niektorí učitelia z ich kraja sa pred parlamentom objavia aj s banánmi v rukách.

Účasť môžu poznačiť dovolenky

"Sú však skôr odmietaví k štrajkom a aktivitám, ktoré by ohrozili ich finančné ohodnotenie, majú existenčné obavy," dodala.

Bratislavská krajská šéfka odborov Elena Trubačová pripúšťa, že účasť môže ovplyvniť termín zhromaždenia, keďže 8. mája je voľno a viacerí majú dovolenky. Potvrdila však, že ľudia sú nespokojní, hlavne nepedagogickí pracovníci, z ktorých mnohí zvýšenie platov nepocítili.

Vedenie školských odborov zvolalo na 13. hodinu 7. mája zhromaždenie pred parlamentom, kde bude v tom čase školský výbor rokovať o správe o stave školstva.

Chcú dosiahnuť, aby sa do správy dostala ich požiadavka na každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva o 0,3 percenta HDP.

Znamenalo by to každoročné navýšenie prostriedkov do školstva o 200 miliónov eur, čo bolo v pracovnej verzii správy, ale napokon z nej vypadlo. Správa ministra Dušana Čaploviča obsahuje len návrh, aby Slovensko do roku 2020 dávalo na školstvo šesť percent HDP.