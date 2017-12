Paškovo vystupovanie v spotoch TA3 bude riešiť výbor, môže prísť o ročný plat

Spoty majú názoru podľa podávateľov podnetu charakter reklamy pre televíziu TA3.

2. máj 2013

BRATISLAVA. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií bude 23. mája riešiť účinkovanie predsedu Národnej rady Pavla Pašku (Smer) v spotoch spravodajskej televízie TA3.

Podnet voči šéfovi parlamentu podali Ondrej Dostál a Juraj Petrovič, ktorí tvrdia, že Paška vystupoval v reklamných spotoch a tým porušil zákon.

Podľa Paškovho hovorcu Pavla Chovanca šéf parlamentu zákon neporušil, keďže nevystupoval v reklame, ale iba v programovej upútavke.

Predseda výboru si chce vypočuť obe strany

Predseda výboru Miroslav Beblavý (SDKÚ) si zatiaľ odsudzovať šéfa parlamentu netrúfne, potreboval by vidieť vyjadrenia dotknutých strán.

Konanie voči Paškovi by preto podľa neho malo prebehnúť a dotknutí by mali dostať priestor vyjadriť sa. Či to tak bude, závisí od Smeru. Beblavý pripomína, že jeho poslanci už kedysi politicky konanie zastavili.

"Napríklad v prípade pána Harabina, keď bol podnet zvonku, tak väčšina Smeru prijala uznesenie, ktorým znemožnila dotiahnutie konania. Konanie vtedy síce začalo, ale nemohlo nikdy skončiť, pretože nebolo prijaté uznesenie, ktoré by umožnilo pánovi Harabinovi sa vyjadriť či zisťovať ďalšie veci. Zastavilo sa to nepriamym blokovaním a obchádzaním zákona," pripomenul Beblavý.

Podľa neho je otázne, či sa niečo podobné nestane aj v prípade Pašku. "Je otázka, či výbor skonštatuje, že podnet je riadny, a dá ho vyšetriť, alebo či bude zastavený a zabitý skôr, ako sa vyšetrí," poznamenal.

Ak Pašku uznajú vinným, príde o plat

Beblavý by predsedu parlamentu dnes neodsudzoval. "Nemám ešte utvorený názor, pretože otázka, kedy ide o reklamu a kedy nie, je pomerne komplikovaná. Takže musel by som mať minimálne stanovisko od televízie, predsedu parlamentu Pašku, a potom by som sa vedel rozhodnúť. V tejto chvíli by som predsedu Pašku neodsudzoval," uviedol Beblavý.

Šéf výboru si však zároveň netrúfne povedať, že bolo v tomto prípade všetko v poriadku, hoci niektorí členovia Smeru to tvrdia.

"Chcel by som vidieť podklady k tomu, potom by som si rozhodnúť trúfol. Podľa mňa by to konanie prebehnúť malo, ale nemám názor na to, s akým výsledkom by malo skončiť," doplnil Beblavý.

Informoval, že ak by sa prípad prešetril a ak by výbor uznal Pašku vinným, predseda parlamentu by prišiel o ročný plat.

Ide o reklamu, tvrdia podávatelia podnetu

Podávatelia podnetu namietajú, že "Pavol Paška ako verejný funkcionár porušil všeobecné povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára".

Pripomínajú, že podľa ústavného zákona sa verejný funkcionár musí zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom a nesmie "používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu".

Reklamné spoty vysiela televízia TA3 v súvislosti so zmenou jej vysielacieho času.

"Spoty majú podľa nášho názoru charakter reklamy pre televíziu TA3," píšu predkladatelia podnetu, ktorí sú presvedčení, že takéto počínanie predsedu parlamentu a poslanca NR SR je v rozpore s ústavným zákonom.

"Predseda NR SR sa objavil v programovej upútavke, a nie v reklame. Je to v zmysle zákona oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe, čo nie je reklamou," uviedol pre TASR hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec v reakcii na podnet.