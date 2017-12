Gašparoviča na faktúre za poľovačku nenájdete, mená vybielili

2. máj 2013 o 20:14 Matúš Burčík, Matúš Burčík, Miroslav Kern

Vojenské lesy začali zverejňovať faktúry za poľovačky. Podstatné údaje však vybielili. Kryjú klientov.

BRATISLAVA. Vojenské lesy pristúpili na zverejňovanie faktúr za súkromné poľovačky, ale iba pod podmienkou, že utajená zostane najpodstatnejšia položka – teda komu faktúru vystavili.

Zverejňovanie faktúr dohodol minister obrany Martin Glváč zo Smeru so šéfom vojenských lesov Jánom Juricom od prvého mája.

Chce, aby „nevznikali pochybnosti, že do lesov nám chodia bezplatne loviť zver“.

Klienti vraj vyžadujú diskrétnosť

Hľadanie riešenia Glváč oznámil potom, ako denník SME informoval o súkromnej poľovačke, na ktorej sa v decembri zúčastnil aj prezident Ivan Gašparovič.

Kto ju platil, nechcela ani jedna zo strán povedať. Ministerstvo obrany odmietlo poskytnúť aj zoznam pozvaných hostí.

Vojenské lesy vo štvrtok faktúru poskytli. Kolónka s menom odberateľa je však vybielená.

Z faktúry sa dá vyčítať len toľko, že znela na tritisíc eur a uhradená bola v decembri.

Glváč hovorí, že tento spôsob zverejnenia je v súlade s dohodou, ktorú s Juricom uzavrel. „Je to tak, aby sme kryli toho klienta. Oni tvrdia, že to je podstatná časť ich príjmov. A tí klienti by im odskakovali.“

Minister naznačil, že klienti vyžadujú diskrétnosť, aby si tam mohli „kohokoľvek pozývať“. Hneď však dodal, že tieto zoznamy vojenské lesy evidujú.

Prezident svoju účasť tajil

Jurica aj vo štvrtok odmietol poskytnúť zoznam účastníkov poľovačky pri Malackách, na ktorej bol aj Gašparovič.

Prezident svoju účasť najskôr tiež tajil. Na akcii dostal jeden z lovcov guľku do nohy, prípad vyšetrovala polícia.

Informácie podliehajú ochrane osobných údajov, tvrdí Jurica.

„Rozsah údajov vo faktúrach, ktoré zverejňujeme, je z nášho pohľadu najpodstatnejšou informáciou pre daňových poplatníkov. Aby u nich nedochádzalo k pochybnostiam, že poľovačky sú bezplatné.“

