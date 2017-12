Analýza: Čo sa bude teraz diať na Ústavnom súde?

V spore o vymenovanie Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora pribúdajú skôr otázky ako odpovede. Tu je prehľad tých najnovších.

2. máj 2013 o 21:22 Lukáš Fila

1. Pozastaví Ústavný súd účinnosť Ficovej novely?

Zmenu pravidiel konania pred Ústavným súdom, ktorú schválil Smer, teraz napadnú opoziční poslanci.

Súd musí povedať, či sa ich podaním bude zaoberať a či zákon až do vynesenia definitívneho verdiktu pozastaví.

Počas trvania opatrenia by nemohol rozhodovať senát Ľalík – Brňák - Mochnáčová.

Odporúčanie SME: Zákon má viacero sporných bodov, jeho účinnosť treba pozastaviť.

2. Bude senát vôbec čakať na opozičné podanie?

Hneď, keď začne Ficova novela platiť, môže senát Ľalík – Brňák – Mochnáčová rozhodovať o Čentéšovej sťažnosti.

Konať môžu ešte predtým, než ich kolegovia rozhodnú o predbežnom opatrení.

Odporúčanie SME: Senát by mal čakať na rozhodnutie o novele. Inak by hrozilo, že spraví to, čo svojho času súd vyčítal pravicovým poslancom – využije časovú výhodu a obíde vôľu Ústavného súdu.

3. Čo sa bude diať, ak by bola novela pozastavená?

Prijatie konečného rozhodnutia o zákone môže trvať mesiace až roky. Súd môže počas tohto obdobia čakať, aby vedel, ako má potom vyriešiť kauzu Čentéš.

Alebo môžu sudcovia konať podľa doteraz platných pravidiel.

Odporúčanie SME: Situácia na prokuratúre je neúnosná a Čentéš si zaslúži poznať rozhodnutie vo svojej veci. Keďže väčšina sudcov má pripravené riešenie, mali by konať a vec rozhodnúť.

4. Čo sa udeje, ak bude rozhodovať pôvodný senát?

Sudcovia musia povedať, či sa budú ďalej zaoberať Čentéšovou sťažnosťou na prezidenta a či parlamentu zakážu voliť nového generálneho prokurátora až do ich konečného rozhodnutia.

Ak predbežný zákaz nevydajú, Smer si zvolí generálneho prokurátora a Čentéš sa obráti na Európsky súd pre ľudské práva.

Ak zákaz vydajú, čakajú nás ďalšie mesiace čakania.

Odporúčania SME: Senát by nemal rozhodovať. Ak bude, má dať za pravdu Čentéšovi.

5. Čo ak súd povie, že Gašparovič porušil Čentéšove práva?

Automaticky nič. Na ťahu bude opäť prezident, ktorý môže hľadať ďalšie dôvody odmietnuť Čentéša.

Odporúčanie SME: Čím skôr vymenovať Čentéša.