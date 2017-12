Budúcim učiteľom chýba prax, Čaplovič im chce navýšiť hodiny

Učitelia návrh ministerstva školstva vítajú, všetky problémy však podľa nich nevyrieši.

3. máj 2013 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Pedagogická prax budúcich učiteľov by mala tvoriť 20 až 40 percent ich štúdia. Navrhuje to rezort v správe o stave školstva.

S návrhom zvýšiť rozsah praktickej prípravy budúcich učiteľov súhlasia aj odborníci.

Za Európou zaostávame

Rektorka Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice Beata Kosová pripomína, že Slovensko patrí ku krajinám s najnižším podielom praktickej prípravy vo vzdelávaní učiteľov, vzhľadom na autonómiu vysokých škôl a teda aj rozdielne študijné programy.

"Tvorí v priemere asi od päť do osem percent. Negatívnu úlohu tu zohráva aj veľmi nízke ocenenie spolupracujúcich učiteľov základných a stredných škôl za vedenie študentov na praxi," uviedla pre agentúru SITA.

Pripomína, že vo väčšine krajín EÚ je podiel praktickej prípravy omnoho vyšší.

Vo Fínsku a Švédsku je to napríklad viac ako 20 percent, v Holandsku, Francúzsku a Írsku tvorí prax 25 percent štúdia, nad 30 percent je to v Dánsku, na Islande, v Belgicku, Rakúsku a Portugalsku, v Nórsku je to dokonca viac ako 40 percent.

Rektorka: Iba prax problémy nevyrieši

Samotné zvýšenie hodín praxe však všetky problémy podľa banskobystrickej rektorky nevyrieši.

"Je potrebná prestavba učiteľského vzdelávania, ktoré je dnes značne vedecko-teoretické vo všetkých jeho súčastiach," spresnila.

Treba posilniť profesijnú orientáciu na učiteľské spôsobilosti a zručnosti, napríklad plánovať a organizovať vyučovanie, diagnostikovať zvláštnosti žiakov a prispôsobovať im výučbu, variabilne využívať metódy výučby pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, riadiť triedu a udržiavať disciplínu, či asertívne komunikovať s rodičmi a kolegami.

"To sa však nedá teoreticky naučiť, dá sa to dosiahnuť len dlhodobým, stálym a odborným reflektovaním praktických skúseností každého budúceho učiteľa a tak, aby jednotlivé praxe a ich analýza na seba postupne nadväzovali a gradovali v súlade s tým, ako sa fázovo rozvíja učiteľská profesionalita," dodáva rektorka.

Pripomenula, že odborníci a garanti z 13 slovenských univerzít spracovali už pred rokom pre ministerstvo školstva takto orientovaný návrh nového opisu študijného odboru učiteľstva v neprerušovanom päťročnom magisterskom štúdiu. "O jeho uplatnení však ministerstvo dosiaľ nerozhodlo," dodala Kosová.

Úpravu potrebuje celý systém

Návrh obsahuje vyše 30 rôznych opatrení na všetkých úrovniach pre zlepšenie úrovne štúdia a vedeckého výskumu v tejto oblasti.

Podľa prodekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava Kvetoslavy Vačkovej je prax budúcich pedagógov dôležitá a určite treba posilniť praktické vyučovanie.

"To samotné však nestačí bez úpravy celého systému vzdelávania budúcich učiteľov," doplnila.

Pripomína, že je potrebný napríklad štatút cvičnej školy, sú potrební vyškolení cviční učitelia a nedostatočné sú aj dotácie na prax študentov.