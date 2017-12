Školy môžu počas protestu učiteľov prerušiť vyučovanie

Štrajkujúci učitelia vyzývajú svojich kolegov, aby v utorok 7. mája prerušili vyučovanie a diskutovali so žiakmi o školstve.

3. máj 2013 o 9:53 TASR

BRATISLAVA. V čase, keď sa učitelia s transparentmi zhromaždia pred Úradom vlády, niektoré školy zrejme prerušia vyučovanie.

Učitelia vyzývajú svojich kolegov, aby v utorok 7. mája päť minút pred 12.00 h prerušili výklad a diskutovali so žiakmi o školstve.

Vládu a poslancov chcú takto upozorniť, že je nevyhnutné navýšiť investície do školstva.

Požiadavky majú propagovať

Okrem toho učitelia vytvorili logo O päť minút dvanásť a formulovali apel vláde a poslancom Národnej rady, aby navýšením prostriedkov zabezpečili žiakom a ich učiteľom dôstojné a primerané podmienky porovnateľné s inými štátmi.

Učiteľov vyzývajú, aby do utorka čo najviac zviditeľnili tento apel, a to napríklad rozposielaním mailov, šírením na internete, ich rozvešaním po školách, zasunutím za stierače áut, rozdávaním na ulici či výrobou tričiek.

"Je to taká spontánna akcia, ktorá sa šíri po internete, nie je to nijako organizované. Je na každej škole a učiteľovi, či sa zapojí," povedal v piatok jeden z iniciátorov, učiteľ z bratislavského Gymnázia na Ulici L. Sáru Branislav Kočan, ktorý sa v utorok chystá na zhromaždenie plánované školskými odborármi.

Tvrdí, že iniciatíva je určená najmä pre mimobratislavských pedagógov, ktorí sa nemôžu zúčastniť na zhromaždení pred Úradom vlády a parlamentom.

Niektorí učitelia by chceli ostrý štrajk

Učiteľ z bratislavskej Spojenej školy Novohradská Vladimír Crmoman, ktorý bol jedným z organizátorov vlaňajších protestných aktivít, hovorí, že odborárska akcia je prežitá.

"Je to opotrebované, len kopírujú našu akciu, ktorú sme organizovali pred piatimi mesiacmi. Jediné riešenie by teraz bol ostrý štrajk, ktorý by prinútil vládu niečo robiť. Prerušenie vyučovania je jediná zmysluplná forma, ako na to upozorniť," domnieva sa Crmoman.

Ani Kočan nepovažuje odborársku akciu za ideálnu formu, no tvrdí, že je to lepšie, ako keby sa nedialo nič.

"Odbory sa aspoň trochu rozhýbali, takže ja osobne to prídem určite podporiť," povedal.

Nad prerušením vyučovania uvažovali

Predseda školského odborového zväzu Pavel Ondek uviedol, že o prerušení vyučovania uvažovali aj odborári.

"Rada sa rozhodla, že bude podporné zhromaždenie," povedal Ondek.

Do Bratislavy by v utorok podľa neho mali prísť autobusy zo všetkých okresov. Zväz očakáva, že sa zúčastní asi tritisíc zamestnancov škôl.

V čase zhromaždenia sa bude školský parlamentný výbor zaoberať správou o stave školstva.

Odborári žiadajú, aby v dokumente bolo zakotvené navyšovanie peňazí do školstva, a to každoročne o 200 miliónov eur.