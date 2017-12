Kaliňák: Zákonom o Ústavnom súde sme vyhoveli Čentéšovi

Ak by Smer neprijal zákon, podľa ministra vnútra by nevyhoveli žiadosti Jozefa Čentéša, aby sa rozhodlo rýchlo.

5. máj 2013 o 12:47 TASR

BRATISLAVA. Poslankyňa Národnej rady za SDKÚ Lucia Žitňanská žiada prezidenta Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal novelu zákona o organizácii Ústavného súdu, ktorú schválil parlament 30. apríla, a aby ju vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie.

Prezident by týmto podľa Žitňanskej zabránil popretiu fundamentálnych princípov právneho štátu a vytvoril priestor, aby Ústavný súd našiel východisko zo vniknutej situácie ohľadom sťažnosti Jozefa Čentéša bez zásahu politikov.

Žitňanská to napísala v otvorenom liste prezidentovi.

Zákon je podľa Žitňanskej účelový

"Som si vedomá toho, že vaše postavenie v tomto prípade je veľmi delikátne, nakoľko v spore pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, do ktorého sa zákonodarca rozhodol väčšinou hlasov takýmto bezprecedentným spôsobom zasiahnuť, zastupujete Slovenskú republiku a ste tak v konflikte záujmov," napísala v liste Žitňanská.

Podľa nej je schválený zákon účelový, pretože ním zákonodarca zasahuje do konkrétneho konania pred Ústavným súdom a mení existujúce rozhodnutia súdu o vylúčení sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka z rozhodovania v tejto veci.

"V právnom štáte, ku ktorého princípom sa Slovenská republika v Ústave hlási, je neprijateľné, aby štát v spore s kýmkoľvek zneužil zákonodarnú autoritu štátu a zasiahol spätne zmenou zákona do rozhodovania súdu a zrušil už existujúce rozhodnutia súdu, a to vo vlastný prospech a v neprospech druhého účastníka konania," napísala exministerka spravodlivosti.

Kaliňák: Nespochybniteľné je len vylosovanie senátu

Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka každé iné riešenie okrem toho, ktoré sa prijalo, znamená, že rozhodnutie by nebolo možné skôr ako o rok.

Vyjadril sa tak v diskusnej relácii TA3 V politike.

Ak by sa neprijal zákon, podľa ministra by sa nevyšlo v ústrety Čentéšovej žiadosti, aby sa rozhodlo rýchlo.

"Dnes sú takmer všetci sudcovia vynamietaní, de facto je zablokovaný Ústavný súd, a to je jedno, či je o nich rozhodnuté, alebo sú namietaní. Jediná vec, ktorá sa stala objektívne a ktorá ostala nespochybniteľná, je vylosovanie senátu," povedal Kaliňák.

Novela zákona zavádza doktrínu nevyhnuteľnosti, podľa ktorej by mal rozhodnúť prvý senát, ktorému bola pridelená.

"Bol vyžrebovaný prvý senát a právoplatnými rozhodnutiami boli vylúčení dvaja sudcovia a zároveň boli do toho senátu pridelení dvaja iní sudcovia, a to sú právoplatné rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré sa týmto zákonom so spätnou pôsobnosťou rušia," reagoval nezaradený poslanec Národnej rady Radoslav Procházka.

Myslí si, že Smeru ide o to, aby do kresla generálneho prokurátora dostal svojho vlastného kandidáta, a je presvedčený, že situácia na Ústavnom súde by sa dala riešiť aj bez zmeny zákona.

Kaliňák vyhlásil, že Smer momentálne nemá svojho kandidáta na tento post, k dispozícii je iba kandidát Jaromír Čižnár, ktorého predstavila Rada prokurátorov.

"Nehovorím, že neprídeme s vlastným kandidátom," poznamenal Kaliňák.

Gál: Smer chce vyšachovať Čentéša

Podľa poslanca za Most-Híd a člena Ústavnoprávneho výboru Gábora Gála premiér Robert Fico oklamal poslancov Národnej rady.

Tvrdil totiž, že zákon o organizácii Ústavného súdu bude zmenený po dohode s opozíciou a že sa o ňom bude rokovať na riadnej májovej schôdzi.

Gál to povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Znásilnili ste právo, aby ste vyšachovali pána Čentéša, aby ste mohli zvoliť vlastného generálneho prokurátora," povedal Gál predsedovi Ústavnoprávneho výboru Róbertovi Madejovi (Smer).

Ten reagoval, že slová opozície by považoval za úprimné, ak by pred dvoma týždňami boli ochotní s premiérom rokovať o riešení problému a keby počas schôdze dávali iné alternatívy.

"Táto kauza sa vlečie veľmi dlho a vláda jediná musela prísť s konštruktívnym riešením, lebo lídri opozície sa sedem hodín hádali o tom, či vôbec prijmú pozvanie Roberta Fica na rokovanie," podčiarkol Madej.

Gál trvá na tom, že prezident by mal vymenovať zvoleného kandidáta na post šéfa Generálnej prokuratúry Jozefa Čentéša.

Gál tiež zopakoval, že opozícia trvá na verejnej voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Madej si však myslí, že verejná voľba je pri takýchto vážnych funkciách popretím demokracie.

"Opozícia nevie dať vlastnému kandidátovi ani počet svojich hlasov. Nevedia zvoliť ani toho svojho, domnieva sa Madej.