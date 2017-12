V Nitre za riekou sa dejú veľké veci. Hidepark ponúka úkryt pred mestom

Projekt Hidepark Nitra vytvárajú dobrovoľníci. Chceli nájsť miesto, kde budú zmysluplne tráviť voľný čas.

6. máj 2013 o 13:51 Jana Hoffstädter

Projekt „Hidepark Nitra - kultúrne centrum“ vytvárajú dobrovoľníci. Chceli nájsť miesto, kde budú zmysluplne tráviť voľný čas a tak zobrali veci do vlastných rúk a z bývalej čiernej skládky odpadu a kalového poľa spravili verejný park a miesto na stretávanie sa, kultúru a šport.

Upravené pole pri rieke, zelená lúka, pár dobre využitých OSB dosiek a paliet. Počas leta sa tam odohrávajú hudobné festivaly, konajú rôzne workshopy, mladí hrajú petangue, skáču parkour, pestujú zeleninu alebo si len tak čítajú knihu, prechádzajú sa so psami. V zime môžu jazdiť na takzvaných snowboardových jiboch.

Prečo Hidepark?

„V Londýne majú v Hydeparku „speaker corner“, každý kto príde, tam môže verejne povedať svoj názor. To sa nám páči, preto sme toto slovo zvolili aj do nášho názvu, ale zároveň sme mäkkým i chceli vyjadriť aj význam slove „hide“, teda ukryť sa. Ukryť sa pred mestom, ktoré nám neposkytlo priestory, aké sme chceli, tak sme si sami našli a upravili tieto, za riekou,“ hovorí Marek Hattas, hlavný strojca myšlienky Hideparku.

Primárnym cieľom bolo vytvorenie priestoru, kde by sa mladí ľudia mohli stretávať a pritom by nerušili okolie hudbou a okolie nerušilo ich. Zakladatelia projektu o sebe tvrdia, že na sídlisku, kde vyrástli, nikdy nemali možnosť ovplyvňovať čo sa deje navôkol. Teraz to môžu robiť vďaka Hideparku.

Našli zdevastovaný zabudnutý priestor, ktorý je v blízkosti centra, ale zároveň v neobývanej lokalite. V komunite vraj cítia obrovskú podporu, ale je to aj zodpovednosť, dokázať vytvoriť niečo, čo obohacuje životy ľudí v meste. Hidepark je živý park, ktorý sa cez leto premieňa na kultúrne centrum a miesto pre netradičné nápady, ktoré v Nitre doteraz nemali priestor.

„Všetci sme pracujúci ľudia, ale máme dostatok voľného času a energie, ktoré chceme tomuto miestu venovať. Je to všetko o dobrovoľníctve, nikto z toho finančne nič nemá, všetko čo sa aj podarí počas akcii zarobiť, vrážame naspäť do projektu. Jediné čo si závidíme je čas, ktorý tu trávime, kto tu odrobil viac hodín,“ vysvetľuje Marek.

Záhrada

Keďže do Hideparku chodí stále viac ľudí, vznikol nedávno nápad vytvoriť si vlastnú zásobáreň potravín. Aby nebolo treba jedlo neustále nosiť, rozhodli sa „domáci“ pestovať zeleninu. Podarilo sa dohodnúť spoluprácu s SPU Nitra a študenti najnovšie môžu povinnú prax vykonávať v Hideparku.

Okrem toho sa pridalo niekoľko občianskych združení, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a chcú sa realizovať práve v záhrade. Pestovať budú paradajky, papriky, cibuľu, zemiaky, cesnak, tekvicu, uhorky, melóny a rôzne strukoviny a bylinky. Rásť budú vo vyvýšených záhonoch a v strede záhrady by malo vzniknúť jazierko.

Podarilo sa sfunkčniť studňu a revitalizovaná je aj časť odkaliska, kde bude záhradka. Každý, kto má chuť záhradníčiť, sa môže sa pridať každú sobotu od 13:00 do západu slnka.

Plány

Tento rok sa okrem toho chystajú z unimobuniek postaviť mobilný objekt na bývanie pre dobrovoľníkov, spustiť petanque ligu, otvoriť detský letný tábor, flyfit, náučnú cestu a budú vraj chovať včely.

Projekt Hidepark funguje od roku 2010 a zastrešuje ho občianske združenie Triptych. Viac informácií nájdete na www.hidepark.sk.

Hidepark je prvým z finalistov ocenenia MOST v kategórii Najlepší projekt, ktorý predstavujeme na Sme.sk.

Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov súťaže MOST, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 13. do 28. mája zapojíte do online hlasovania.