Doma ich týrali, štát ich rozdelil. Súrodenci roky pátrajú po sestre a bratovi

Starší brat: Nevideli sme sa desať rokov

KRISTIÁN HORVÁTH (20) si môže len predstavovať, ako dnes jeho mladšia sestra a brat vyzerajú. Naposledy ich s ostatnými súrodencami videl, keď ešte boli bábätká.

Ako dlho ste sa nevideli s Deniskou a Kristiánom?

„Uff, asi deväť či desať rokov. Dlho sme s nimi neboli, lebo ich rodičom odobrali ako prvých.“

Prečo?

„Žili sme vtedy vo veľmi zlých podmienkach. Ich dvoch odobrali rodičom ako prvých. Deniska skoro zomrela, lebo takmer zamrzla. V nemocnici ju museli dávať dokopy.“

Aké ste mali detstvo?

„Už na to veľmi nemyslíme. Určite to nebolo najľahšie a najlepšie.“

Vy ste mali koľko rokov, keď vás zobrali rodičom?

„Tuším okolo jedenásť.“

Poznáte vysvetlenie, prečo vy s ostatnými súrodencami môžete byť a Deniska s Kristiánom nie?

„Vysvetlenie nemám. Sociálka nám to stále nechce povedať, napriek tomu, že sú to naši súrodenci.“

Chceli by ste to vedieť?

„Určite áno. A stretnúť sa s nimi. Vedieť, ako dnes vyzerajú.“

Viete si ešte spomenúť, ako Denisa a Kristián vyzerali?

„Pamätám si na to len matne.“

Predstavujete si, ako vyzerajú?

„Predstaviť si môžeme hocičo, ale to, či sa majú dobre, alebo zle, nevieme.“

Ak sa to podarí zorganizovať, aké by malo byť prvé stretnutie?

„Určite sa budeme tešiť a budeme veľmi nervózni.“

Čo si myslíte o úradníkoch, ktorí dopustili, že vás rozdelili?

„Ani neviem povedať. Možno, ak by sa im niečo podobné stalo, že by aj ich deti rozdelili, tak by to možno pochopili.“

Veronika Prušová