Problémy mladých riešia online. Ľudia skrytí za počítačom sa vraj viac otvoria

Sú večne online, ale spoločné majú niečo iné: majú chuť a trpezlivosť pomáhať druhým.

7. máj 2013 o 11:15 Jana Hoffstädter

Študenti psychológie, sociálnej práce aj zdanlivo nesúvisiacich odborov tvoria jednu rôznorodú skupinu ľudí, ktorí sú večne online, ale spoločné majú niečo iné: majú chuť a trpezlivosť pomáhať druhým.

Najprv dlho a ochotne počúvajú, potom, podľa potreby, hovoria. Lepšie povedané píšu. Predstavujeme vám projekt IPČKO.sk – internetovú poradňu pre mladých. Online psychologická poradňa pre mladých funguje ešte len desať mesiacov, ale už má za sebou viac ako tritisíc chatov – rozhovorov, počas ktorých sa dobrovoľníci snažia pomôcť či poradiť mladým ľuďom na opačnej strane siete.

Rozhodli sa pre túto cestu, lebo získali pocit, že v dnešnej dobe je dobrá a dôležitá. Mladým sa snažia podávať pomocnú ruku tam, kde pociťujú ťažkosti a nevedia si pomôcť vlastnými silami.

Marek Madro, hlavná postava projektu IPČKO.sk, si myslí, že v poslednom období sa čoraz viac mladých ľudí nachádza v zložitej životnej situácii. Práve na deťoch a mladých ľuďoch sa vraj najčastejšie a najvýraznejšie prejavujú sociálno-patologické javy rodín a celej spoločnosti, pretože práve oni sú najzraniteľnejšou generačnou skupinou.

Online je to ľahšie

Internet vytvára špecifické prostredie – v porovnaní so správaním sa v reálnom svete, sú ľudia v tom virtuálnom otvorenejší, oveľa viac vyjadrujú pocity, ľahšie dokážu odložiť zábrany či prekonať nesmelosť. Možnosť anonymného zverenia sa s problémom vytvára pocit bezpečia, čo ľudí povzbudzuje riešiť ich problémy.

„Nechceme sa pozerať na to, ako sa dnešní mladí, naši rovesníci, trápia zažitými sklamaniami. Ich ťažkosti neraz narastajú až do takých rozmerov, že nevidia zmysel v živote, cítia sa sami, prežívajú pocity prázdnoty alebo sú vystavení rôznym iným nepriaznivým situáciám,“ vysvetľuje Marek, prečo spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vytvorili priestor, kde sa mladí ľudia môžu zdôveriť so svojimi ťažkosťami, poradiť sa či porozprávať s niekým, kto sa im snaží pomôcť a pochopiť ich.

„Chceme byť pre nich tam, kde nás ľahko nájdu. Online. Nemusia sa dlho odhodlávať, prekonávať hanbu z požiadania o pomoc či verejnú potupu za to, že sa niekto dozvie o ich probléme. Ostávajú anonymní, avšak s pocitom, že niekomu záleží na ich šťastí. Sme tu pre každého, kto to potrebuje.“

Dobrovoľníci sú v pohotovosti, ako sami hovoria, „cez deň“, pripájajú sa skoro ráno a neraz sa stane, že chatujú dlho do večera, keď si to situácia vyžaduje. Mladí ľudia s nimi niekedy riešia len banálne veci, inokedy je to vážnejšie. Ak v poradni vyhodnotia, že by bolo vhodné presmerovať človeka k odborníkom, navrhnú mu to. IPČKO spolupracuje s viacerými psychológmi a právnikmi, ktorí sú ochotní pomôcť, ak treba.

Filozofia poradne

Občianske združenie, ktoré stojí za projektom IPČKO sa nazýva Inštitút prijatia. Jeho členom je jasné, že takýto názov dnes možno nie je úplne šťastný a môže vyvolávať najrôznejšie asociácie, napriek tomu je pre nich obsah slova prijatie veľmi dôležitý.

„Všetci veľmi túžime po prijatí, po láske, po blízkosti niekoho iného. Náš život pozostáva z množstva vzťahov, nikto z nás totiž nie je úplne izolovaný od druhých,“ vysvetľuje Marek. „Prijatie neznamená len rešpektovanie a tolerovanie druhého. Ide omnoho ďalej. Prijať osobu podľa nás znamená prijať možnosť byť súčasťou jej života.“

Hoci online poradňa na prvý pohľad zvádza k myšlienke, že ide len o rady na diaľku, zámer jej členov je iný. Nechcú len radiť a mentorovať, naopak, chcú sprevádzať, byť priateľmi, mať pochopenie – jednoducho podať mladým ľuďom pomocnú ruku vtedy, keď to potrebujú. Vlastné problémy riešia najčastejšie medzi sebou, podporujú sa navzájom.

Dnes je v online poradni okolo 15 dobrovoľníkov, noví postupne pribúdajú. IPČKári preto organizujú pravidelné vzdelávacie kurzy, stretávajú sa aj naživo so študentmi na školách, chodia von a robia supervíziu začínajúcim „poradcom“. Viac info na www.ipcko.sk.

IPČKO.sk je druhým (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia MOST v kategórii Najlepší projekt.

Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov súťaže MOST, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 13. do 28.mája zapojíte do online hlasovania.