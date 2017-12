Školskí inšpektori si posvietili na možné podvádzanie pri deviatackom monitore

Niektorí žiaci dosiahli vysokú úspešnosť v deviatackom monitore, hoci na kontrolných hárkoch chýbali výpočty.

BRATISLAVA. Školskí inšpektori si posvietili na možné podvody pri testovaní deviatakov v školách Prešovského kraja.

Na podnet Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) preverovali v tomto školskom roku školy, v ktorých napríklad žiaci so štvorkou na vysvedčení dosiahli pri vlaňajšom monitore viac ako 90-percentnú úspešnosť.

Stopercentná úspešnosť bez výpočtu

Na kontrolu prišla Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) do piatich škôl v Prešovskom, do jednej v Košickom a do jednej v Žilinskom kraji.

"Najviac zistení zaznamenali v testoch v základných školách Prešovského kraja," povedal hlavný školský inšpektor Jozef Javorek.

Išlo napríklad o nezhodu odpovede v originálnom odpoveďovom hárku s jeho kópiou. Opravy boli urobené výrazne odlišným spôsobom, čo podľa inšpekcie signalizovalo možný zásah do hárkov.

"Zaznamenaná bola vyššia frekvencia opráv, ktoré viedli k správnym odpovediam," dodal Javorek. Viac ako 70 zo 175 testovaných žiakov v troch školách nemalo zaznamenané riešenia príkladov, prípadne ich postupy boli nesprávne, pričom výsledok v odpoveďovom hárku bol správny. Jeden žiak so zdravotným znevýhodnením dosiahol bez akéhokoľvek výpočtu stopercentnú úspešnosť.

Pri kontrole inšpekcia v jednej škole tiež zistila, že v skupine, kde priemerná známka žiakov bola 2,14, všetci dosiahli stopercentnú úspešnosť. Postup riešenia u výraznej väčšiny príkladov na papieroch či v teste pritom chýbal alebo bol nesprávny.

"Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti školská inšpekcia konštatovala, že v kontrolovaných subjektoch neboli dodržané pokyny NÚCEM, čo malo negatívny dosah na objektívny priebeh testovania," zhodnotil hlavný školský inšpektor.

ŠŠI uložila vedúcim zamestnancom škôl určité opatrenia a zároveň boli na zistené nedostatky upozornení štyria zriaďovatelia základných škôl v Prešovskom a jeden v Košickom kraji.

Riaditeľka: Žiaci nepodvádzali

Riaditeľka jednej zo škôl, ktorú inšpekcia kontrolovala, hovorí, že si nie je vedomá, aby žiaci počas testovania podvádzali.

"Aj tento rok nám matematika dopadla o šesť, sedem percent lepšie ako celoslovenský priemer," povedala riaditeľka, ktorá nechcela byť menovaná. Priznáva, že v škole boli trojkári, ktorí napísali test na sto percent, ale niektoré úlohy sa podľa nej dali "natipovať".

"Je možné, že niektorí nemali pomocné výpočty," doplnila. Škola si na pokyn inšpekcie nastavila opatrenia, napríklad, že žiakov so slabším prospechom posadí do predných lavíc či to, že na nich bude dôslednejšie dozerať.

Podľa riaditeľky o kontrole inšpekcie vedel zriaďovateľ školy, ktorý to vzal na vedomie a poveril vedúcu školského úradu v meste koordináciou pri príprave testovania s riaditeľkou školy.

Prípady žiakov, ktorí mali napríklad z matematiky na polročnom vysvedčení štvorku, avšak v testovaní dosiahli viac ako 90 percent, sa vyskytli aj v tomto roku.

"V matematike v Testovaní 9-2013 sme identifikovali 0,6 percenta štvorkárov, ktorí mali v teste úspešnosť nad 90 percent. Vlani ich bolo 0,9 percenta. Interpretujeme si to ako ukazovateľ neférového postupu počas testovania a pravdepodobnej nedovolenej spolupráce týchto žiakov počas písania testu," povedala pre TASR Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM, ktorý testovanie zastrešuje. Aj tento rok podľa nej "podozrivé" školy odporučia na kontrolu ŠŠI.