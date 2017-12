Vieme spolupracovať, zhodol sa Kollár s Lipšicom. Do župných volieb tak pôjdu spolu

Mená spoločných kandidátov ani kraje, kde pôjde Nová väčšina Daniela Lipšica spolu s odídencami zo strany SaS zatiaľ neprezradili.

8. máj 2013 o 11:18 TASR

BRATISLAVA. Liberáli a konzervatívci na jednej kandidačnej listine a dvaja spoloční kandidáti na predsedov krajov - to je výsledok dohody, ktorú uzavrela Nová väčšina (NOVA) Daniela Lipšica s občianskym združením odídencov zo SaS Liberálnou dohodou (LIDO) pre jesenné regionálne voľby.

O dohode informovali dnes zástupcovia oboch subjektov. Konkrétnosti neprezradili.

Kollár: Vieme sa dohodnúť

"Uzavreli sme dohodu o spoločnom postupe pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Dohoda znie tak, že postavíme v dvoch krajoch spoločného kandidáta na predsedu a vo všetkých krajoch pôjdeme na spoločnej kandidátke. Teda kandidáti Liberálnej dohody pôjdu na spoločnej kandidátke Novej väčšiny," vysvetlil Lipšic na dnešnom brífingu pred budovou Národnej rady.

Dohodu označil sa signál reálnej možnosti spolupráce pravicových strán.

"Došlo k uzatvoreniu strategickej dohody pokiaľ ide o spoločný postup," doplnil Jozef Kollár z LIDO, ktorého spolupráca teší.

"Dáva to signál do budúcnosti, že vieme spolupracovať, dohodnúť sa. Spájanie je to, čo dnes pravica potrebuje, ak chce vytvoriť reálnu alternatívu socialistickej vláde jednej strany," uviedol Kollár.

Juraj Miškov doplnil, že tak NOVA, ako aj LIDO majú pripravených dosť dobrých kandidátov do regionálnych volieb. Vyberať ich subjekty budú podľa ich kvality.

Mená kandidátov neprezradili

Predstavitelia NOVY a LIDO nechcú zatiaľ hovoriť o tom, v ktorých krajoch chcú mať spoločných kandidátov, rovnako ešte nemienia zverejňovať mená.

"Zatiaľ je to predčasné hovoriť. Je vôľa navrhnúť minimálne dvoch spoločných kandidátov," uviedol Lipšic s tým, že tieto informácie oznámia včas.

NOVA už oznámila svojho kandidáta pre Žilinský kraj. Je ním primátor Turčianskych Teplíc Michal Sygút. Lipšic nevylúčil, že napokon to môže byť jeden zo spoločných kandidátov NOVY a LIDO. V prípade Bratislavského kraja sa už dlhšie hovorí o Danielovi Krajcerovi (LIDO).

"Moje ani spoločné rozhodnutie v tejto veci ešte nepadlo," povedal v súvislosti s informáciami o jeho prípadnej kandidatúre Krajcer.

Kollár zdôraznil, že oba subjekty dnes spája snaha vybudovať zo Slovenska krajinu slušných ľudí. "Krajinu, kde sa oplatí žiť," vyhlásil Kollár.

Či bude spolupráca NOVY a LIDO pokračovať aj v iných voľbách, napríklad prezidentských, ukáže podľa Lipšica čas.

"Akonáhle pôjdeme ďalej, akonáhle budeme mať dohodnutú spoluprácu napríklad v parlamente, budeme o tom informovať. Ale v tomto momente je to dohoda o spoločnom postupe vo voľbách do VÚC," uzavrel šéf NOVY Lipšic.