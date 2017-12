Výbor nepodporil novelu Smeru o parkovaní

Návrhu predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej vyčíta, že je nedopracovaný a môže slúžiť na šikanovanie nepohodlných majiteľov áut zo strany miest a obcí.

8. máj 2013 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Ústavnoprávny výbor nepodporil novelu cestného zákona poslancov za Smer Otta Brixiho a Antona Martvoňa, podľa ktorej mali majitelia automobilov pred čistením ulíc preparkovať svoje vozidlá.

Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer) právnej norme vyčítal, že vzišla z lobingu zástupcov samosprávy.

Návrh je podľa Madeja nedopracovaný a môže slúžiť na šikanovanie nepohodlných majiteľov áut zo strany miest a obcí.

„Zákon je vo svojej podstate dobrý. Pozitívne ho hodnotí samospráva, zástupcovia polície aj dopravných expertov. Návrh má aj podporu ZMOS-u, ktorí najlepšie vedia, čo v obciach potrebujú. Budem sa snažiť presvedčiť kolegov, že novela je dobrá,“ reagoval na neúspech svojho návrhu vo výbore Brixi.

Zdôraznil, že s vecnými pripomienkami k novele nemá žiadny problém a vie ich akceptovať.

Na preparkovanie vozidiel mala motoristov upozorniť zákazová značka, umiestnená pred parkoviskom v dostatočnom časovom predstihu.

Ak by vodiči auto nepreparkovali, vozidlo by odtiahli na jeho náklady. Sankcii by sa šofér vyhol iba v prípade, že mal na porušenie zákazu vážne dôvody, či už zdravotné, alebo by bol odcestovaný.

„Cieľom novely je zabezpečiť plynulé a efektívne čistenie miestnych komunikácií. V návrhu vidíme taktiež riešenie problému nepojazdných a zdevastovaných vozidiel, ktoré často a dlhodobo bránia parkovaniu iných motorových vozidiel a zároveň tak znečisťujú životné prostredie, " vysvetlili predkladatelia.