Trnka chcel získať funkciu, no odpísali ho vlastní prokurátori

8. máj 2013 o 20:44 Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. Námestník Generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka narazil aj na vlastných prokurátorov.

V utorňajšej tajnej voľbe ho nezvolili do prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry.

Ide o samosprávny orgán, ktorý sa okrem iného vyjadruje k sťažnostiam na prokurátorov. Členstvo v rade je pre prokurátorov vecou prestíže.

„Fakt, že sa pán Trnka nedostal do rady, bol prijatý veľmi pozitívne. Evidentne stráca vplyv,“ povedala jedna z prokurátoriek Generálnej prokuratúry pod zárukou anonymity.

Trnka neuspel na prokuratúre ani na súde

„Každý má právo byť volený a každý má právo byť zvolený, to sa nestalo. Je to v poriadku. Je to prejav demokracie,“ reagoval Trnka na nezvolenie.

Prečo sa Trnka rozhodol do rady kandidovať, už nevysvetlil. Po položení otázky zložil telefón.

O funkciu sa uchádzal prvýkrát v kariére. Ako generálny prokurátor skončil pred vyše dvoma rokmi, jeho pokusy o znovuzvolenie v Národnej rade boli neúspešné - hoci len tesne.

Fakty Kariéra na Vojenskú prokuratúru nastúpil krátko pred pádom komunizmu,

bol členom tímu Generálnej prokuratúry, ktorý vyšetroval udalosti z novembra 1989,

v roku 1999 sa stal námestníkom hlavného vojenského prokurátora,

v roku 2004 ho na návrh poslanca SDKÚ Ivana Šimka zvolili za generálneho prokurátora, hlasovali za neho poslanci pravice aj Smeru,

vo funkcii skončil vo februári 2011, odvtedy je námestníkom Generálnej prokuratúry,

sporným rozhodnutím bolo jeho prepustenie podnikateľa Jozefa Majského, podozrivého z tunelovania nebankoviek,

kritizovali ho za naťahovanie prípadu napadnutej študentky Hedvigy Malinovej Žákovej,

preslávil sa výrokmi o „pregrciavaní“ a „trtošení“ politikov bývalej koalície. Disciplinárnemu konaniu za urážlivé slová nečelil.

Neuspel ani na Ústavnom súde, kde podal sťažnosť, v ktorej sa označoval za víťaza tajnej voľby z mája 2011.

Momentálne ho vyšetrujú pre kauzu Glance House.

Prevod bytovky v Bernolákove umožnil aj napriek zákazu špeciálnej prokuratúry a zablokovaná nehnuteľnosť sa dostala k firmám blízkym jeho kamarátovi Mariánovi Kočnerovi.

Prevod medzičasom za nezákonný označil aj Katastrálny úrad v Bratislave a zrušil ho.

Prípad vyšetruje prokuratúra v Trnave. Trnku zatiaľ z ničoho neobvinili.

Prokurátorská rada

Kandidátov do prokurátorskej rady volí všetkých 118 prokurátorov Generálnej prokuratúry.

Väčšinu prijímal Trnka v rokoch 2004 až 2011, keď bol generálnym prokurátorom.

Okrem Trnku súperilo o jedenásť miest v rade pätnásť prokurátorov. Funkčné obdobie rady je trojročné.

Podľa zákona prokurátorská rada rokuje s vedením prokuratúry o smerovaní úradu, vyjadruje sa k rozpočtu či rieši zvyšovanie kvalifikácie prokurátorov.

Prokurátorské rady fungujú aj na každej krajskej prokuratúre. Ich predsedovia potom sedia v Rade prokurátorov.

Tá vládnemu Smeru tento rok odporučila za kandidáta na post generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, šéfa bratislavskej krajskej prokuratúry a spolužiaka premiéra Roberta Fica, hoci zo zákona takúto právomoc nemá.