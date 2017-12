Slota neprišiel na tlačovku, ktorú sám zvolal

Ján Slota chcel hovoriť o stave v SNS. Nakoniec len po kolegovi odkázal, že už nechce byť šéfom strany.

9. máj 2013 o 13:04 Daniel Vražda

RUŽOMBEROK. „Ján Slota už nechce byť nikdy predsedom Slovenskej národnej strany. Toto mi povedal,“ oznámil vo štvrtok Slotovo stanovisko podpredseda SNS Milan Frič v Ružomberku.

Slota však v rozhovore pre Extra Plus ešte v máji vyhlásil, že ak by dostal dôveru, určite by sa vrátil na post výkonného predsedu. Dodal, že len dovtedy, kým by dal stranu do poriadku po stránke programovej aj finančnej.

Slota neprišiel na tlačovú besedu, ktorú sám zvolal. Frič to zdôvodnil najprv tým, že čestný predseda nechce, aby to vyznievalo ako spor Slota versus Danko. Neskôr pripustil nepriamo, že išlo aj o marketingový ťah pre médiá.

„Tlačovú besedu zvolal čestný predseda a v podstate neprišiel. Zapôsobilo na vás viac to, že zvolá tlačovú besedu Ján Slota? Myslím si, že on je tou osobnosťou, ktorá má váhu,“ reagoval Frič na otázku, či považuje Slotovu neprítomnosť za serióznu.

Proti vylúčeniu Slotu hlasovali Frič a Stopka

Mimoparlamentnú Slovenskú národnú stranu čaká po odchode Anny Belousovej ďalšie štiepenie.

Dvaja podpredsedovia Slovenskej národnej strany Milan Frič a Roman Stopka sú nespokojní s predsedom Andrejom Dankom, najmä pre vylúčenie čestného predsedu Jána Slotu zo strany.

Tvrdia, že o vylúčení rozhodli členovia predsedníctva, ktorých si tam kooptoval „pekný ksichtík“ Danko.

Stanovy však kooptovanie, ani hlasovanie kooptovaných členov nezakazujú.

Frič a Stopka hlasovali proti vylúčeniu, prvý podpredseda Rafael Rafaj sa zdržal hlasovania.

„Prekvapilo ma, že sa zdržal. Je to na jeho rozhodnutí. Neviem, ako bude reagovať v budúcnosti, ale nebudem to komentovať,“ konštatoval Frič.

„Nebudem zatiaľ komentovať situáciu v strane. Nechám to na vnútrostranícku diskusiu. Keď budem cítiť potrebu, tak sa vyjadrím,“ povedal Rafaj.

Nová strana nevznikne, tvrdí Frič

Pravé národné krídlo, ako sa Frič a Stopka nazývajú, zbierajú reakcie miestnych štruktúr.

Očakávajú, že členská základňa vyjadrí Dankovi nedôveru a na mimoriadnom sneme zmenia personálne obsadenie vedenia strany.

„Aj po rozhovore s čestným predsedom Slotom môžem prehlásiť, že nevznikne v žiadnom prípade nová strana a nebude sa oživovať ani iná strana. Toto sme už zažili,“ konštatoval Frič.

Mimoriadny snem však môže zvolať podľa stanov len predseda. Danko sa k otázke, či zvolá mimoriadny snem, nevyjadril.

Predsedníctvo SNS vylúčilo Slotu zo strany koncom apríla pre zlé hospodárenie. Čestný predseda nazval Andreja Danka, ktorého si sám vybral za nástupcu, polocigánom, ktorý klame a podvádza celú spoločnosť.

Pre agentúru SITA povedal, že Danko sa mu votrel do priazne a „liezol mu do zadnej časti tela“.

Slota šéfoval SNS do októbra 2012 s jednou prestávkou, keď ho nahradila Belousová po rozpade strany na SNS a PSNS, 18 rokov.

Pod jeho vedením strana vládla s Vladimírom Mečiarom, Jánom Ľuptákom aj s Róbertom Ficom. Najznámejšie kauzy SNS, nástenkový tender a predaj emisií, vyšetruje polícia a padli už aj obvinenia.