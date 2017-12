Súdy o penzie môžu trvať dlhšie, ako by mali

Sudcovia Najvyššieho súdu naznačujú, že o sociálnej agende budú rozhodovať dlhšie.

9. máj 2013 o 20:05 Veronika Prušová

O dávkach by mal súd rozhodnúť do roka. Najnovšie opatrenie Štefana Harabina to môže predĺžiť. Šéf súdu obavy odmieta.

BRATISLAVA. Dôchodcom, ktorí sa súdia o penzie, hrozí, že na rozhodnutie Najvyššieho súdu budú čakať dlhšie, ako by mali.

Sudcovia by túto agendu, rovnako ako rozhodovanie o sociálnych dávkach, policajných či vojenských dôchodkoch a veciach zdravotného poistenia, mali vybaviť do roka.

Po zásahu predsedu súdu Štefana Harabina je možné, že to nestihnú. Naznačujú to samotní sudcovia. Harabin sa s ich obavami nestotožňuje.

Ruší špecializáciu

Sociálna agenda Odvolania proti krajským súdom, okrem iného: vo veciach dôchodkového zabezpečenia;

o sociálnych dávkach;

vojenských, policajných dôchodkoch;

v konaniach vo veciach zdravotného poistenia;

Do pondelka na Najvyššom súde platilo, že sociálnu agendu riešili najmä dva senáty. V jednom z nich sedí aj uznávaná špecialistka Elena Závadská. Po Harabinovom zásahu už sociálne veci riešiť nebude a ani celý jej senát.

Harabin agendu pridelil iným dvom senátom. Sudcom, ktorí sa špecializovali na sociálne veci, pridal agendu cudzincov. Ide o spory, ktoré treba riešiť prednostne, a tak dávky a dôchodky budú čakať.

Zmenu v rozvrhu práce vyvolali predsedníčky oboch špecializovaných senátov. Harabina upozorňovali, že sú neprimerane zaťažené. Chceli sa tak chrániť do budúcnosti, ak by náhodou neskôr čelili pre prieťahy disciplinárnemu konaniu. Riešenie ich prekvapilo.

Správne kolégium a ani sudcovská rada opatrenie neodobrili. Ich súhlas na zmenu Harabin nepotreboval, nebýva však zvykom, aby najmä sudcovská rada s jeho opatreniami nesúhlasila.

Skôr ako opatrenie predsedu začalo platiť, prerokovalo ho celé správne kolégium. Žiadne odporúčanie k nemu neprijalo.

Sudkyne: Nie je to riešenie

Šéfky dotknutých senátov podľa zápisnice zo zasadnutia kolégia upozornili, že Harabinovo opatrenie nič nerieši.

Sudkyňa Závadská dodala, že námietky proti opatreniu nemá. Je v dôchodkovom veku a nevie, či ešte o rok na súde bude.

Zmenu kritizovala šéfka kolégia Ida Hanzelová. „Takýto presun nebude na prospech, keď Najvyšší súd nemá dostatok sudcov špecializujúcich sa na sociálnu agendu,“ povedala v kolégiu. Navyše upozornila, že z Krajského súdu v Trenčíne by malo prísť na Najvyšší súd 1200 vecí, ktoré sa týkajú výsluhových dôchodkov vojakov.

Koľko spisov so sociálnou agendou na Najvyššom súde dnes čaká na vybavenie, Harabinova kancelária nezverejnila.

Predseda súdu zmenu v rozvrhu práce vysvetlil tým, že chce zrýchliť konanie v sociálnej agende. „Napriek tomu, že sa na nás doslova valí lavína spisov, sociálne veci musia mať absolútnu prioritu,“ tvrdí.

Pripustil, že niektorým sudcom opatrenie nemusí vyhovovať, ale „podstatné je, aby opatrenie bolo podľa zákona a zabránilo dlhotrvajúcim súdnym sporom“.

Dva senáty, medzi ktoré sociálnu agendu Harabin prerozdelil, sú zložené prevažne z jeho kritikov.

Sedí v nich aj dlhoročný trestný sudca Peter Paluda, ktorého Harabin nechal preradiť na úplne inú agendu.

Paluda teraz kandiduje za podpredsedu Najvyššieho súdu, ktorého Súdna rada bude voliť o dva týždne.