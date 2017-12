Macejková nečakala a pri Čentéšovi využila novelu, ktorá ešte neplatí

Celé znenie stanoviska Ivetty Macejkovej

Otázky:

1. Prečo Váš sekretariát odovzdal spis v kauze Čentéš sudcovi Brňákovi, keď tento sudca nemá do dnešného dňa tento spis pridelený zo zákona?

2. Vy už viete ako prezident Ivan Gašparovič v danej veci rozhodne? Ako to môžete vedieť?

3. Neboli týmto porušené zásady spravodlivosti a nestrannosti, na ktoré by ste ako predsedníčka súdu mali dbať?

4. Pani predsedníčka, naposledy ste sa ohradili proti článku v denníku SME, ktorý Vás upodozrieval z toho, že v kauze Čentéš sa správate ako členka Smeru a nie ako nezávislá sudkyňa. Nemyslíte si, že tento Váš krok je len ďalším potvrdením toho, že v tejto kauze nie ste nezávislá, ale zaujatá a z nejakého dôvodu je aj vo Vašom záujme, aby sa Jozef Čentéš nestal generálnym prokurátorom?

Odpovede:

Odpoveď na otázky č. 1, 2 a 3:

Obeh akéhokoľvek spisu v rámci interných predpisov (Rozvrh práce na príslušné obdobie a Registratúrny poriadok a registratúrny plán) Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) a tiež skutočnosť, kde sa práve predmetný spis nachádza, neznamená, že príslušný senát, ktorého členom je sudca spravodajca a ktorý pripravuje koncept návrhu na prejednanie a rozhodnutie v senáte, že tento senát rozhodne tak, ako to už vopred prejudikoval denník SME vo svojich dvoch článkoch 2. mája 2013 a ako sa aj v intenciách týchto článkov snažíte svojimi otázkami prejudikovať Vy, pani redaktorka. Je pravdou, že podľa e-registra je predmetná vec sp. zn. Rvp 11/2013 zapísaná u iného sudcu, avšak kompletný spis sa vzhľadom na vývoj námietok nachádzal u ďalšieho sudcu, ktorý nie je totožný s tým, ktorý bol zapísaný v e-registri.

V súvislosti s prijatou novelou zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky... (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) keď zákon nadobudol platnosť, je pravdepodobné, že po následnom nadobudnutí účinnosti tejto novely bude predmetný spis opätovne pridelený pôvodnému senátu (viď obsah novely zákona o ústavnom súde), ktorého členom je okrem ostatných členov aj sudca spravodajca P. B. Z tohto titulu bol spis predbežne odovzdaný tajomníčke tohto sudcu s tým , že následne bude na neverejnom zasadnutí pléna vec zákonným postupom pridelená a zapísaná do e- registra. 5. mája 2013 som však zabezpečila, aby sa do nadobudnutia účinnosti novely a nového zapísania veci do e-registra spis nachádzal u mňa ako predsedníčky ústavného súdu.

Z hore uvedeného vysvetlenia vyplýva, že týmto postupom z mojej strany neboli porušené zásady spravodlivosti a nestrannosti v rámci rozhodovania v predmetnej veci, preto sa ohradzujem voči obsahu Vašej otázky.

Odpoveď na otázku č. 4:

Časť sudcov ústavného súdu chcela na neverejnom zasadnutí pléna 30. apríla 2013 (ako to vyplýva aj z dvoch článkov denníka SME z 2. mája 2013, viacerí sudcovia ústavného súdu SME pod podmienkou anonymity povedali, že „z rozpravy vyplynulo, že väčšina chcela situáciu riešiť“) presadiť v dodatku k Rozvrhu práce ústavného súdu na obdobie 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014 riešenie, podľa ktorého by o námietkach predpojatosti rozhodoval posledný senát v zložení R.T., Ľ. G. a I. M. Tento ich návrh dodatku, ako som to už uviedla vo svojom stanovisku 2. mája 2013 (www.concourt.sk Tlačová informácia č. 44/2013) by však neriešil problém zablokovania ústavného súdu z týchto dôvodov:

1. Toto riešenie ponúka pravidlo rozhodovania o vznesených námietkach zaujatosti, ktoré však neumožňuje vysporiadať sa s otázkou namietanej predpojatosti členov posledného senátu, ktorého členkou som zhodou okolností aj ja. Členovia tohto senátu boli namietnutí obidvoma účastníkmi konania. O ich predpojatosti však dosiaľ nebolo rozhodnuté a podľa predloženého riešenia ani nemalo byť rozhodnuté. Navyše uvádzam:

Voči mojej osobe ako sudkyni ústavného súdu účastník konania J. Č. podal námietku predpojatosti, v ktorej uvádzal účelové, nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti s jasným zámerom vylúčiť ma z rozhodovacej činnosti o tejto jeho sťažnosti. Účastníkovi konania J. Č. sa to aj podarilo, pretože ja sama som následne vyslovila svoju predpojatosť voči tomuto účastníkovi konania, a preto by bolo paradoxné, keby som ja ako sudkyňa, ktorá sama vyslovila svoju predpojatosť voči účastníkovi konania J.Č. , rozhodovala o všetkých námietkach predpojatosti voči všetkým sudcom, ktorí boli namietaní obidvoma účastníkmi konania. (Pre úplnosť uvádzam, že svoju predpojatosť vyslovila aj sudkyňa Ľ. G.)

2. Toto riešenie sa vôbec nezaoberá problémom nastupovania náhradníkov za sudcov, ktorí by mohli byť z rozhodovania vylúčení, pričom vzhľadom na počet namietaných sudcov podľa môjho názoru reálne hrozí, že v prípade vylúčenia niektorých z nich nebude možné použiť v súčasnosti platné pravidlá rozvrhu práce o nahradení vylúčených alebo neprítomných členov senátu.

Som presvedčená, že práve táto skutočnosť, že som sama vyslovila predpojatosť voči účastníkovi konania J. Č. bola (okrem iných) dôvodom, že som volila taký postup riadenia neverejného zasadnutia pléna 30. apríla 2013, ako je uvedený v tlačovej správe z 30. apríla 2013 (www.concourt.sk Tlačová informácia č. 43/2012) a dostatočne vyvracia neopodstatnené tvrdenia denníka SME, ktorými spochybňuje moju nezávislosť v rozhodovacej činnosti ako aj Váš predpoklad, že „v tejto kauze nie ste nezávislá, ale zaujatá a z nejakého dôvodu je aj vo Vašom záujme, aby sa Jozef Čentéš nestal generálnym prokurátorom“.

Vzhľadom na to, že zasadnutie pléna ústavného súdu 30. apríla 2013 bolo neverejné a mailová komunikácia medzi mnou a sudcami ústavného súdu bola a je výlučne interná záležitosť, je na mieste otázka, kto a s akým zámerom podsúva denníku SME informácie, ktoré nenapomáhajú vyriešeniu tejto zložitej situácie, ale práve naopak, zasahujú do nezávislosti rozhodovacej činnosti ústavného súdu.

Vážená pani Tódová, len pre Vašu lepšiu informovanosť, v tomto konaní ústavný súd nerieši, kto bude generálnym prokurátorom, ale rieši, či boli alebo neboli porušené ústavné práva sťažovateľa občana J. Č.

Pani Tódová, rada Vám aj v budúcnosti odpoviem na Vaše otázky, ale považujem za nevhodné, stanovovať mi termín, dokedy tak mám urobiť.