Niečo je zhnité v kráľovstve univerzít. Študenti sa rozhodli problémy riešiť

Študentská iniciatíva UniValue verí, že máme kvalitných pedagógov a že sa na školách deje veľa dobrých vecí.

10. máj 2013 o 13:38 Jana Hoffstädter

Študentská iniciatíva UniValue sa rozhodla riešiť problémy vysokých škôl odspodu. Verí, že máme kvalitných pedagógov, a že sa na školách deje veľa dobrých vecí. Zároveň však cíti, že školy brzdí niečo zlé, zatuchnuté, bez iskry a nápadu.

Rozhodli sa preto rozseknúť bludný kruh toho, ako študenti nadávajú na učiteľov a učitelia nadávajú na študentov, akí sú apatickí, nič sa im nechce alebo sú naopak až príliš draví a nebodaj požadujú viac, ako je bežné.

UniValue je hodnotenie predmetov a učiteľov, od študentov, pre študentov.

Túto iniciatívu pred vyše rokom rozbehli traja študenti, respektíve doktorandi Fakulty manažmentu UK, ktorá s nimi oficiálne spolupracuje a k takejto spolupráci sa medzičasom hlási aj FSVE.

O čo ide?

Robo Lelkeš, Maťo Meško a Peťo Krajňak sú traja mladí ľudia, ktorí chcú dať študentom možnosť zhodnotiť po každom semestri svojich učiteľov a ich predmety. Urobiť tak môžu pomocou internetovej stránky univalue.sk. Formulár je jednoduchý, učiteľov je možné ohodnotiť hviezdičkovým systémom a zároveň slovne napísať, čo sa komu páčilo a čo by naopak kto chcel zlepšiť.

Aby mohol každý hodnotiť iba raz, musí sa najprv prihlásiť pomocou sociálnych sietí, hodnotenie však zostáva stopercentne anonymné. Výsledky sú potom verejne dostupné.

V týchto dňoch práve prebieha hodnotenie letného semestra a zapájajú sa študenti z takmer celého Slovenska, aj z fakúlt, ktorých vedenie sa do projektu oficiálne zatiaľ nezapojilo. Hodnotiť je možné do polovice júna. V zimnom semestri sa zapojilo 4900 študentov.

Čo z toho kto má?

Jeden z organizátorov iniciatívy, Robo, vysvetľuje motiváciu hodnotiť: „Veríme, že v školstve je veľa dobrého. Učitelia, ktorí vedia a snažia sa učiť dobre. Ale zároveň je tam aj veľa hnilého. Učitelia, ktorí niekedy zabíjajú akúkoľvek chuť a záujem. Problém je, že momentálne nikto nedokáže povedať, ktorí sú ktorí. Preto sme vymysleli túto študentskú anketu. Lebo bez toho, aby sme dokázali kvalitu zmerať, ju nedokážeme zlepšiť.“

Viacerí študenti vraj neveria, že môžu niečo zmeniť, alebo im je školstvo úplne ukradnuté. Robo však tvrdí, že vďaka hodnoteniam študenti uvidia, ktoré predmety a učiteľov sa oplatí vybrať v ďalšom semestri, a zároveň ovplyvnia, ako k nim budú učitelia pristupovať. „Ukázalo sa, že viacerí učitelia výrazne zmenia svoj prístup, keď ich zrazu niekto hodnotí,“ tvrdia zakladatelia UniValue. Na druhej strane je dobré, že je možné učiteľov aj pochváliť a odmeniť.

Nebuď ovca!

„Našim cieľom je poskytnúť skutočný obraz, ako to u nás na vysokých školách naozaj je. Aby sa ukázalo aj všetko to dobré, ale zároveň, aby sa už nedali problémy donekonečna skrývať. Jedine tak dokážeme s našim školstvom naozaj niečo spraviť.“

Symbolom iniciatívy UniValue sa stala ovečka a heslo Nebuď ovca!. UniValue chce študentov primäť k tomu, aby vyjadrovali svoj názor, rozhorčenie či pochvalu.

S ovečkou navštívili množstvo fakúlt, kde hovorili o možnosti hodnotiť učiteľov a prečo je to dôležité. Študenti boli väčšinou nadšení, podpora prichádza aj od učiteľov, ktorí sami svojich študentov nabádajú hodnotiť. Nájdu sa však aj takí, ktorí nevedia pochopiť, ako si študenti vôbec môžu dovoliť ich hodnotiť a považujú to za drzé. V UniValue však napriek tomu veria, že takéto hodnotenie zmysel má, a že sa na ich stranu postupne pridá čo najviac učiteľov aj vedení škôl.

Viac info nájdete na www.univalue.sk.

UniValue je piatym (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia MOST v kategórii Najlepší projekt.

Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov súťaže MOST, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 13. do 28.mája zapojíte do online hlasovania.