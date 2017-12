SMK žiada Most, aby stiahol návrh o označovaní staníc v menšinových jazykoch

Novela z dielne bugárovcov je podľa SMK neprijateľná, pretože porušuje právnu prax 90. rokov.

BRATISLAVA. Mimoparlamentná SMK vyzýva parlamentný Most-Híd, aby stiahol svoj návrh, ktorým chce vyriešiť problém s označovaním železničných staníc a zastávok v obciach v jazyku menšín.

Podľa predsedu SMK Józsefa Berényiho je totiž nevyhovujúci a môže vytvoriť "taký precedens v používaní jazyka menšín, ktorý by mohol v budúcnosti spôsobiť pre maďarskú komunitu na Slovensku katastrofu".

Berényi pripomína, že v 90. rokoch v tých obciach, kde počet občanov maďarskej národnosti presahuje 20 percent obyvateľstva, mal štát povinnosť na vlastné náklady umiestniť tabule s označením obce aj v maďarskom jazyku.

Berényi návrhu Mostu-Híd vyčíta, že o dvojjazyčné označenie železničnej stanice má požiadať obec.

"Ak o to požiada, môže o tom rozhodnúť kladne alebo záporne Úrad pre reguláciu železničnej dopravy. Ba tento úrad si môže vyžiadať aj názor úradu vlády, ktorý takisto môže byť kladný alebo záporný. Ak napriek týmto zbytočným krokom sa predsa len zrodí súhlasné rozhodnutie, náklady spojené s umiestnením tabule musí znášať obec," priblížil šéf SMK.

Novela z dielne bugárovcov je podľa Berényiho neprijateľná, porušuje právnu prax 90. rokov a zavádza taký precedens, ktorý v oblasti práva znamená vážny krok späť.

"Preto tvrdím, že uvedený návrh novelizácie zákona v tejto forme je neprijateľný, predkladatelia by ho mali vziať späť," vyhlásil Berényi.

Označovaniu staníc bráni podľa bugárovcov nesúlad zákonov. Riešiť ho navrhujú v novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

"Návrh zákona sleduje odstránenie nesúladu zákona o jazykoch menšín a zákona o dráhach, a tým umožnenie umiestňovania označení železničných staníc a zastávok v obciach, v ktorých sa používa jazyk národnostnej menšiny, v zmysle zákona o jazykoch menšín," uvádzajú v návrhu.

Bugárovci dodávajú, že nemá dochádzať k plošnej zmene názvov železničných staníc a zastávok.

O označovaní staníc a zastávok v jazyku národnostnej menšiny by mal rozhodovať Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, a to na žiadosť oprávneného subjektu.

Takýmto subjektom má byť obec, v ktorej sa podľa zákona používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku.

Správnosť navrhovaného označenia staníc alebo zastávky má posúdiť Úrad vlády.

Osadzovanie tabúľ by hradili žiadatelia, teda obce. Štátny rozpočet ani rozpočet Železníc SR by to teda podľa Mostu-Híd nezaťažilo.