Slota môže vyviaznuť len s pokutou a zákazom šoférovania

10. máj 2013 o 17:08 SITA

ŽILINA. Bývalý šéf národniarov Ján Slota môže vyviaznuť len s pokutou a zákazom šoférovania.

Za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky síce hrozí Slotovi trest odňatia slobody až na jeden rok, no podľa žilinskej krajskej prokuratúry v podobných prípadoch súdy ukladajú väčšinou peňažný trest a zákaz činnosti.

„Za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky môže súd uložiť trest odňatia slobody až na jeden rok, prípadne peňažný trest od 160 do 331 930 eur. Páchateľovi môže byť uložený aj trest zákazu činnosti, teda viesť motorové vozidlo až na 10 rokov. V obdobných prípadoch súdy ukladajú väčšinou peňažný trest a zákaz činnosti,“ uviedol pre agentúru SITA prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Žilina Milan Cisarik.

Slotu vo štvrtok popoludní zastavila v Čadci policajná hliadka s podozrením, že šoféruje pod vplyvom alkoholu.

Bývalý šéf Slovenskej národnej strany sa však odmietol podrobiť dychovej skúške i vyšetreniu krvi a policajti ho preto predviedli na obvodné oddelenie do Čadce.

Keďže Slota odmietol aj vypovedať, prokuratúra nemohla využiť super rýchle konanie a po polnoci ho polícia prepustila.

„Službukonajúci prokurátor Okresnej prokuratúry Čadca udelil policajtovi súhlas na prepustenie obvineného, pretože neboli u neho zistené dôvody väzby a nebude vykonané takzvané super rýchle konanie, pri ktorom musí byť vyšetrovanie skončené a osoba odovzdaná súdu do 48 hodín od zadržania. Vzhľadom k tomu, že v tomto konkrétnom prípade nebolo možné v uvedenej lehote skončiť vyšetrovanie, bol obvinený prepustený a v tejto trestnej veci sa vykonáva skrátené vyšetrovanie, ktoré by malo byť ukončené v lehote do dvoch mesiacov,“ dodal Cisarik.