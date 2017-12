Čarnogurský: Pre voliča Smeru som ideálny

Pod svoju kandidatúru už nazbieral desaťtisíc podpisov. Chýba mu ešte päťtisíc, potom kandidatúru oficiálne oznámi. Bývalý predseda a stále člen KDH JÁN ČARNOGURSKÝ hovorí, že chce spájať ľavicu a pravicu.

10. máj 2013 o 18:42 Monika Tódová

Ján Čarnogurský (69) bol v roku 1989 zatknutý za vydávanie samizdatu Bratislavské listy. V rokoch 1991 a 1992 bol predsedom vlády, za prvej Dzurindovej vlády ministrom spravodlivosti. Od roku 1990 do roku 2000 viedol KDH ako predseda.(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Na marcovej prednáške v Petrohrade ste povedali, že medzi veriacimi je štatisticky odmeraná túžba po bohatstve a moci menšia ako medzi neveriacimi. Ako ste na to prišli?

„Štúdiom spoločenskej reality. Vo všetkých hnutiach v slovenskej minulosti, ktoré vyžadovali menšie dbanie na bohatstvo, sa vyskytuje viac veriacich.“

Ako si vysvetliť, že dvaja z troch kandidátov na prezidenta pochádzajú z KDH?

„My sme výnimky, možno sme väčší hriešnici (smiech).“

Ste už definitívne rozhodnutý kandidovať?

"Chcem kandidovať, oficiálne oznámim kandidatúru, keď odovzdám podpisy. Teraz som prekročil 10-tisíc podpisov, zákon vyžaduje 15 tisíc."

O podporu pri kandidatúre ste listom žiadali aj členov KDH. Sľúbili ju?

„Stále sa nevie, či KDH postaví svojho kandidáta. Minimálne dovtedy majú členovia strany voľné ruky. Viacerí mi pomáhajú.“

V prieskumoch máte len okolo sedem percent. Koho chcete osloviť?

„Kampaň chcem založiť na spájaní rôznych politických táborov. Delenie na pravicu a ľavicu tak, ako sa u nás uskutočňuje, nemá zmysel.“

Keď strany povedia svojich kandidátov, na spojenú voličskú podporu zrejme nebudete môcť myslieť.

„Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť. Mohol by som získať podporu aj od voličov iných strán ako KDH.“

Prečo si to myslíte?

„Prieskumy napríklad hovoria, že voliči Smeru si skôr želajú Roberta Fica za premiéra ako za prezidenta. Spomedzi iných kandidátov som pre nich najviac prijateľný. Ak by teda kandidoval Robert Fico, títo voliči najlepšie dosiahnu svoje predstavy, ak budú hlasovať za mňa (smiech).“

Kampaň bude o zapáčení sa voličom Smeru?

„Nie. Strávil som veľa hodín pri zbere podpisov, absolvoval stovky rozhovorov. Tí, čo podpísali, sa dajú rozdeliť do troch skupín. Prvá chce zmenu, kritizuje vládu, prezidenta. Ďalšia sú kresťania a tretia hovorila, že sa jej páčia moje rusofilské názory.“

Ako vnímate to, že pravica stále kandidáta nemá?

„Nepovažujem to za svoj problém. Objektívne je to pre mňa výhoda.“

Myslíte, že sa nakoniec dohodnú?

"Celá pravica asi nie. Možno sa dohodnú vedenia strán Ľudovej platformy, ale či tak budú voliť aj ich voliči, to je druhá otázka."

Andrej Kiska oznámil kandidatúru s tým, že ide poraziť Roberta Fica. Koho idete poraziť vy?

„Chcel by som zvíťaziť.“

Bolo by pre Slovensko lepšie, keby pokračovala vláda Ivety Radičovej?

„Nepopieram, že som voči Radičovej vláde kritický. Nedosiahla takmer nič s výnimkou uverejňovania zmlúv na internete. A to preto, že koalícia bola politicky rozdrobená. Ficova vláda je lepšia z hľadiska schopnosti prijímať rozhodnutia.“

Prijali rozhodnutie zrušiť rovnú daň, oslabiť druhý pilier, blokovať Čentéša. Je to v poriadku?

„Ak vláda prijíma rozhodnutia, je to jej dobrá vlastnosť, nemožno to prenášať na konkrétne rozhodnutia. Môžeme ich rozobrať.“

Ak porovnáte obsah rozhodnutí Radičovej a Ficovej vlády, čo bolo lepšie pre Slovensko?

„Verejnosť napríklad odklon od rovnej dane nevníma až tak dramaticky. Nie som si istý, či by stále plnila svoju funkciu ako pri zavedení.“

Tradičný konzervatívny kandidát by povedal, že so zvyšovaním daní nesúhlasí.

„Opakujete Margaret Thatcherovú, ale to, čo platilo pred štyridsiatimi rokmi, neznamená, že je funkčné aj teraz. Je to vec pre ekonomických expertov. Nie je úlohou prezidenta riešiť takéto veci.“

Ako minister spravodlivosti ste bojovali proti Štefanovi Harabinovi. Aj vďaka Smeru sa stal ministrom a neskôr predsedom Najvyššieho súdu. Zdá sa vám to ako prínos pre justíciu?

„Harabin sa dostal do funkcií, lebo Robert Fico 'musel' zostaviť vládu s SNS a HZDS.“

Mohol zostaviť vládu aj s KDH a SMK.

„Nemohol, pretože KDH s ním odmietlo ísť do koalície.“

Neodmietlo. Na poslednom rokovaní povedalo, že začnú rokovať, ale Fico hneď na to oznámil, že si vyberá Slotu a Mečiara.

„Nehovorme o formalitách, ale o tvrdom obsahu a ten bol taký, že odmietlo. Stojím si za tým.“

KDH so Smerom rozdeľuje aj názor na Mečiarove amnestie. Naposledy strana povedala, že nepôjde do vlády s niekým, kto nepodporí ich zrušenie. Už by ste na amnestie zabudli?

„Ako minister som dal do parlamentu návrh na ich zrušenie. Neprešlo to. Prečo mi kladiete takúto otázku?“

Už by ste amnestie pri politických rokovaniach neriešili?

„Uchádzam sa o funkciu prezidenta, kde takéto rokovania nebudem viesť. Prezident nemá na základe otázok, ktoré mu neprislúchajú, rozdeľovať spoločnosť.“

Vymenovali by ste ako prezident Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora?

„Bol prijatý ústavný zákon. Neviem k nemu celkom zaujať stanovisko, ale vážim si Jána Mazáka a myslím, že má pravdu. Ak bude do budúceho mája vymenovaný nový generálny prokurátor, ako prezident by som s ním nehýbal.“

Doteraz bola prax, že prezident musí vymenovať zvoleného prokurátora. Prečo sa nevyjadríte jasne?

„Nepovažujem za svoju morálnu povinnosť angažovať sa v tejto kauze. SDKÚ si ju vytvorila pre vlastné problémy, napätie medzi Mikulášom Dzurindom a Ivetou Radičovou. Voči doktorovi Čentéšovi mám úctu a z dostupných informácií mám dojem, že z kandidátov, ktorí sa spomínajú, je najlepší.“

Tam zahŕňate aj Jaromíra Čižnára?

„Tak detailne noviny nečítam, o Čižnárovi som nepočul.“

Myslíte si, že ľuďom je sympatické vaše zastávanie sa arcibiskupa Sokola?

„Nezastávam sa ho. Občiansky výbor pre objektívne informovanie verejnosti, ktorého som právnym poradcom, poskytol informácie ku konkrétnym skutočnostiam. S nimi sa stotožňujem. Ak ich niekto vyvráti, k veci sa vrátim.“

Myslíte si, že spôsob, akým Sokol narábal s financiami bol správny?

„K tejto otázke nezaujímam stanovisko, pretože to nie je môj problém.“

Bývalý arcibiskup Bezák sa spýtal, či vaša obhajoba Sokola nesúvisí so zmluvami, ktoré mal váš syn so Sokolom. Za rozviazanie týchto zmlúv zinkasoval 50 miliónov korún. Nemá to aj tento finančný rozmer?

„Ubezpečujem vás, že nemá. Pokiaľ ide o môjho syna, má samostatnú kanceláriu a treba sa o tom rozprávať s ním. K finančnému vyrovnaniu medzi ním a biskupstvami došlo na základe dohody.“

Ste si istý, že Ján Sokol nespáchal trestný čin?

„Podľa ústavy a zmluvy medzi Slovenskom a Vatikánom cirkvi si s majetkom hospodária samy. Štát má právo kontrolovať štátny príspevok pre cirkvi, ale iné nie. Iné má právo kontrolovať iba Vatikán.“

Ako si v tejto otázke rozumiete s Františkom Mikloškom, ktorý vedie výbor za vašu kandidatúru a zároveň proti Sokolovi svedčil na súde s časopisom Týždeň?

„Každý si držíme svoj názor.“

Aký je váš vzťah s únoscom Michala Kováča mladšieho Michalom Hrbáčkom, ktorého polícia obvinila z vyhrážania?

„Bohyňa spravodlivosti sa zobrazuje so zaviazanými očami a s váhami. Prevzal som zastupovanie firmy, za ktorú so mnou komunikoval Hrbáček. Išlo o vec, v ktorej bola táto firma sprostým spôsobom okradnutá vtedy asi o 75 miliónov slovenských korún. Súdy mi dávajú za pravdu. Nezaujíma ma, čo Hrbáček robil alebo robí. V kauze, ktorú zastupujem, som na správnej strane, žiadny iný vzťah nemáme.“

V prednáške v Petrohrade ste povedali aj to, že historické stereotypy sa vyvinuli tak, že v prípade medzinárodnej krízy Slovensko a Česko hľadajú spojenca v Rusku. Budete ho tam ako prezident hľadať?

„Záviselo by od povahy krízy, v ktorej by sa Slovensko nachádzalo. Keby nás napadlo Rusko, asi ťažko by sme sa pre nich rozhodovali ako pre spojenca. Moje tvrdenie potvrdzujú dejiny, a nech sa mi to ktorýkoľvek čitateľ SME pokúsi vyvrátiť.“

Vymenovali by ste ako prezident za člena správnej rady Ústavu pamäti národa Ivana Petranského?

"V tejto chvíli na to neviem odpovedať, nezaoberal som sa tým."

Sledovali ste situácii okolo voľby šéfa ÚPN?

"Trochu áno, ale nepovažoval som to za kľúčový problém."

Pôvodný kandidát Smeru nebol zvolený, lebo sa kriticky vyjadril k Slovenskému štátu a soche Svätopluka. Je to správne?

"O prezidentovi Tisovi som sa v minulosti viackrát vyjadroval. Prezident Tiso podstupoval mravné kompromisy, čo nepovažujem za optimálne riešenie. ÚPN vydal denníky Karola Sidora, už ako veľvyslanca vo Vatikáne. Ústav bol za to kritizovaný, ale Sidor v týchto denníkoch veľmi tvrdo kritizuje prezidenta Tisa za to, že vychádzal v ústrety Nemcom. Preto musel Sidor odísť zo Slovenska do Vatikánu, lebo sa Hitlerovi postavil na odpor. Sidor je môj krstný otec a tým je povedané veľa."

Videli ste sochu Svätopluka?

"Samozrejme. Keď porovnáme sochy jazdcov na koni: Svätého Martina v Dóme, Bronzového jazdca v Petrohrade a Kráľa Svätopluka v Bratislave, tak Kráľ Svätopluk je najslabší. Ako sochu ju nepovažujem za optimálnu pre exponované miesto, kde sa nachádza. Pokiaľ ide o nápis kráľ, s tým súhlasim. Keď pápež Ján VIII. nazval Svätopluka Rex, tak potom bol kráľ."

V petrohradskej prednáške tvrdíte, že cirkev nemá problém s teóriou veľkého tresku. Podľa vás vznikol vesmír veľkým treskom?

"Vesmír vznikol veľkým treskom. Hovoria to prírodné vedy a stotožňujem sa s tým. Žiadne ďalšie otázky si nekladiem."

Je evolúcia reálny fenomén?

"Je, lebo to taktiež hovoria prírodné vedy."

Na západe existujú veľmi silné konzervatívne subjekty, ktoré zakazujú, aby sa tieto teórie vyučovali na školách.

"Existuje to len v Spojených štátoch. Ako viete, som dosť veľký kritik Spojených štátov a dávať mi príklad zo Spojených štátov, nie je vhodný záver tohto rozhovoru."