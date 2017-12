Slotu dostal z cely prokurátor, superrýchlemu konaniu sa vyhol

Už v pondelok si mohol bývalý predseda SNS vypočuť rozsudok za jazdu pod vplyvom alkoholu. Prokurátor mal iný názor.

10. máj 2013 o 20:34 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Bývalý predseda SNS Ján Slota strávil v policajnej cele len niekoľko hodín.

Obvinený je za jazdu pod vplyvom návykovej látky. Odmietol sa podrobiť dychovej a krvnej skúške, preto sa naňho hľadí, ako keby šoféroval opitý.

Zadržali ho pri čine, no polícia jeho prípad nevyrieši v superrýchlom konaní do 48 hodín.

„Práve toto je prípad, keď je dôvod na superrýchle konanie,“ hovorí odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská. Vychádza len z medializovaných informácií.

Poradkyňa ministra spravodlivosti dodáva, že tento inštitút sa má využiť, ak je páchateľ priamo prichytený a ide o prečin, pri ktorom mu nehrozí viac ako päť rokov väzenia.

Prokuratúra vs. polícia

Slota sa superrýchlemu konaniu aj dlhšiemu pobytu v cele predbežného zaistenia vyhol vďaka čadčianskemu okresnému prokurátorovi. Ten dal súhlas, aby expredsedu SNS v piatok krátko po polnoci pustili na slobodu.

Ako sa využíva Superrýchle konanie 2012 : superrýchle konanie 5446 spisov, skrátené vyšetrovanie 138 390 spisov;

: superrýchle konanie 5446 spisov, skrátené vyšetrovanie 138 390 spisov; 2011 : superrýchle konanie 2389 spisov, skrátené vyšetrovanie 139 611 spisov;

: superrýchle konanie 2389 spisov, skrátené vyšetrovanie 139 611 spisov; 2010 : superrýchle konanie 1895 spisov, skrátené vyšetrovanie 144 519 spisov;

: superrýchle konanie 1895 spisov, skrátené vyšetrovanie 144 519 spisov; 2009: superrýchle konanie 1405 spisov, skrátené vyšetrovanie 154 127 spisov.



Zdroj: Prezídium PZ SR

„Neboli u neho zistené dôvody väzby a nebude vykonané takzvané superrýchle konanie,“ povedal hovorca krajskej žilinskej prokuratúry Milan Cisárik. Dôvody nevysvetlil.

Na takomto postupe sa podľa hovorcu prokurátor zhodol spolu s policajtom.

„Policajti dostali pokyn od prokurátora,“ oponuje policajný prezident Tibor Gašpar.

„Som prekvapený, ak hovoria, že išlo o dohodu s políciou a stavajú sa len do úlohy nejakého konzultanta.“

Gašpar pripomenul, že iba prokurátor môže predložiť superrýchle konanie, čo neurobil.

Ešte v piatok Slotu obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu hrozí ročný trest.

Namiesto superrýchleho konania by jeho prípad mohol vyšetrovateľ uzavrieť v skrátenom konaní do dvoch mesiacov.

Z cely rovno do väzenia

Rovnaké šťastie ako Slota nemal vlani v októbri 31-­ročný Bratislavčan. Osobné problémy riešil u kamaráta popíjaním alkoholu.

Po polnoci sadol za volant a odviezol sa domov. Hneď po zaparkovaní ho zadržali policajti. Nafúkal 1,4 promile.

Putoval do cely predbežného zaistenia, kde strávil dva dni. Sedel s drogovým dílerom.

„Bola to moja chyba, urobil som niečo zlé, no mohli so mnou zaobchádzať aj trochu jemnejšie,“ naznačuje pomery v cele.

Aj samotný díler sa vraj čudoval, prečo za to, že „len“ nafúkal, skončil za mrežami. „Stále sa ma vypytoval, či som na niekoho zaútočil, či v tom bolo aj nejaké násilie,“ spomína mladý muž.

Najhoršou skúsenosťou pre neho bola úvodná prehliadka „dosť intímneho charakteru“.

Bratislavčana zadržali v sobotu okolo jednej v noci. V pondelok po štvrtej popoludní si už vypočul rozsudok. Sudca ho odsúdil na jedenapolročnú podmienku a zákaz šoférovania na dva roky.

„Je to pozícia sily,“ reagoval na otázku, prečo podľa neho nepostupovali rovnako aj v prípade Slotu. „Ja som bežný človek. Keby som mal komu zavolať, tak by sa to asi tiež inak riešilo.“