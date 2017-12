Školskí odborári nevylučujú, že opäť zatvoria školy

Podľa ministra Čaploviča sa nedá presne povedať, koľko peňazí do školstva každý rok pôjde.

11. máj 2013 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Školskí odborári nevylučujú možnosť, že opäť vstúpia do ostrého štrajku a zatvoria školy v prípade, ak vláda nevyhovie ich požiadavke na každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva o 0,3 percenta HDP.

V diskusnej relácii RTVS - Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal šéf školských odborárov Pavel Ondek.

Ďalšia diskusia a okrúhly stôl

"Musíme vyčkať, ako to všetko dopadne, ale pokiaľ sa nedohodneme o navýšení finančných prostriedkov, tak o ďalších krokoch musí rozhodnúť radu zväzu," povedal s tým, že nevylučujú ani ostrý štrajk.

Minister školstva Dušan Čaplovič im však podľa Ondeka prisľúbil ďalšiu diskusiu a okrúhly stôl. Odborári predpokladajú, že ich požiadavka sa dostane do Čaplovičovej správy o stave školstva.

"Pretože darmo, že správa obsahuje 22 systémových zmien v regionálnom školstve a 22 vo vysokom školstve, ale pokiaľ jedna systémová zmena nie je splnená, a to je tá najdôležitejšia, to sú financie do školstva, tak je otázne, či ďalšie systémové zmeny sú dôležitejšie ako tá prvá," upozornil Ondek.

Čaplovič v rozhovore, ktorý v relácii odvysielali, konštatoval, že sa nedá presne povedať, koľko peňazí do školstva každý rok pôjde.

Zopakoval zo správy už známy cieľ, aby Slovensko do roku 2020 dávalo na školstvo šesť percent HDP.

"To znamená každý rok, jeden rok viac, druhý rok možno menej ako ten predchádzajúci, to zabezpečiť. Nie je možné dopredu prognózovať čísla, ktoré môžu byť iné, lepšie aj horšie," poznamenal.

Čaplovič nechce školy zatvárať, ale spájať

Expertíza Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) podľa ministra jasne hovorí, že školstvo potrebuje navýšenie finančných prostriedkov vo výške okolo 50 percent.

"Hovorí aj druhú časť, že 40 percent týchto peňazí treba nájsť zefektívnením, racionalizovaním, optimalizovaním školskej siete," doplnil.

Čaplovič však nechcel hovoriť o zatváraní škôl a prepúšťaní učiteľov. Školy sa podľa neho budú spájať.

"Nehovorme o prepúšťaní učiteľov. Potrebujeme učiteľov aj ako asistentov učiteľov, čiže budú niektoré veľké triedy delené," povedal.

Výraznejšie sa bude šetriť najmä na réžii týchto škôl, pokračoval minister.

"Tie peniaze, ktoré idú na vykurovanie, ktoré potrebuje každá škola do poloprázdnych tried, budú ďaleko efektívnejšie využité. A tieto prostriedky pôjdu z veľkej časti aj do mzdového ohodnotenia učiteľov," ukončil.