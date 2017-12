Procházka: Ak budem prezidentom, Ústavný súd dostane nové vedenie

Poznám prostredie a systém dosť dobre na to, aby som na čelo súdu vedel vybrať správnu osobu, vyhlásil poslanec.

11. máj 2013 o 13:45 SITA

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Národnej rady Radoslav Procházka, ktorý má ambíciu kandidovať na post prezidenta, avizuje, že ak sa stane prezidentom Slovenskej republiky, Ústavný súd dostane nové vedenie.

„Poznám to prostredie a celý systém dosť dobre a dosť dlho na to, aby som na čelo súdu vedel vybrať osobu, ktorá si bude vážiť aj ten úrad, aj ústavu, ktorú má chrániť,“ vyhlásil Procházka.

Zároveň dodal, že dlhodobo odhovára politikov, aby Ústavný súd využívali na riešenie svojich sporov prehratých v parlamente, a dlhodobo sa snaží apelovať na to, aby ústavný súd neslúžil politike, ale ochrane občianskych práv.

Fakt, že sa k zmene vedenia nemá súčasný prezident, podľa Procházku len potvrdzuje, že úrad prezidenta republiky dnes funguje hlboko pod svoje možnosti.

„Ak má slúžiť verejnému záujmu, potrebuje dostať razantnejšiu a výkonnejšiu podobu,“ konštatoval.

Podľa schválenej novely zákona o organizácii Ústavného súdu by sa mala uplatňovať doktrína nevyhnutnosti vyplývajúca z tzv. Bangalórskych princípov správania sa sudcov.

Doktrína umožňuje pojednávať a rozhodovať vo veci sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený, lebo ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti, respektíve odopretiu spravodlivosti.

Predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková nečakala, kým prezident podpíše schválený zákon a spis Jozefa Čentéša dala sudcovi Petrovi Brňákovi, pričom Brňák bol pôvodne na základe Čentéšovej námietky ústavným súdom z rozhodovania vylúčený.