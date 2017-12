Paška: Opozícia vyvíja na Ústavný súd enormný politický tlak

Doktrína nevyhnutnosti bola podľa šéfa parlamentu racionálnou reakciou na patovú situáciu na Ústavnom súde.

12. máj 2013 o 13:00 TASR

BRATISLAVA. Opozícia už niekoľko mesiacov vyvíja na Ústavný súd, ktorý rozhoduje o kauze Čentéš, enormný politický tlak.

V nedeľnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer).

Dobrí a zlí sudcovia

"Ja sa nikdy nevyhrážam Ústavnému súdu, aby konal v náleze tak, alebo onak. Vy už niekoľko mesiacov vyvíjate enormný politický tlak na nezávislú inštitúciu, Ústavný súd," odkázal Paška predsedovi poslaneckého klubu KDH Pavlovi Hrušovskému.

Jednotliví opoziční poslanci, vrátane Hrušovského, podľa neho verejne rozdeľujú sudcov súdu na "dobrých", alebo "zlých" podľa toho, či súhlasia s ich právnym názorom.

"Vy dnes viete, kto je "váš" sudca, viete, kto je statočný. Vy viete, ktorý sudca je dobrý, ktorý je zlý. Predsedníčka je zlá, ten je dobrý, ten je zlý," povedal Paška s tým, že dlhodobou stratégiou Smeru je nekomentovať rozhodnutia Ústavného súdu.

Dodal, že celý problém s voľbou generálneho prokurátora spôsobila podľa neho dnešná opozícia, ktorá pri voľbe "porušila všetko, čo porušiť mohla".

Smer mal podľa Pašku plné právo v tejto situácii jednoducho zvoliť nového generálneho prokurátora, napriek tomu však dal prednosť čakaniu na rozhodnutie Ústavného súdu.

"Prijali sme riešenie, ktoré umožňuje Ústavnému súdu vyriešiť patovú situáciu," vyhlásil na margo prijatia novely zákona o konaní na Ústavného súdu Paška.

Táto novela umožňuje v prípade, že námietky zaujatosti znemožňujú rozhodovanie súdu, znovu prideliť kauzu pôvodnému senátu.

Figeľ: Problém spôsobil prezident

Hrušovský reagoval, že pri voľbe generálneho prokurátora skutočne vzniklo viacero problémov, napokon však prebehla v súlade so zákonom.

"Voľba Čentéša nebola taká, ako by som si bol želal, ale nikto nespochybnil jej zákonnosť," pripomenul Hrušovský.

Problém podľa neho spôsobil prezident Ivan Gašparovič tým, že nerešpektoval rozhodnutie Národnej rady a Čentéša nevymenoval do funkcie. Napraviť by to podľa neho mohol veľmi jednoducho tak, že by Čentéša do funkcie vymenoval.

Hrušovský sa zároveň ohradil proti Paškovej kritike, že vyvíja tlak na Ústavný súd. "Vždy som bol na strane ústavnosti a zákonnosti, ale nikdy som nemlčal, keď boli porušované," vyhlásil.

"Nepriraďujem žiadneho sudcu Ústavného súdu k žiadnej politickej strane a už vôbec nie k opozícii, ale podľa toho, či sú ochotní rešpektovať ústavnosť a zákonnosť," vyhlásil Hrušovský, ktorý zároveň apeloval na "statočnosť" časti sudcov Ústavného súdu.

Zdôraznil, že podľa neho do rozhodovania Ústavného súdu vstúpil práve Smer tým, že schválil novelu zákona o konaní pred ústavným súdom. Týmto spôsobom podľa neho strana Smer-SD retroaktívne vstúpila do "živej kauzy". "Prelamujete istý princíp, ktorý sa Slovenskej republike nemusí vyplatiť. Ak pán prezident tento zákon podpíše, budeme sa na ÚS domáhať jeho zrušenia," dodal Hrušovský s tým, že apeluje na hlavu štátu, aby zákon nepodpísala.

Kritizovaná Macejková

Na margo rozhodnutia predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej dať spis z Čentéšovej kauzy k dispozícii sudcovi, ktorý by mal naň právo až v budúcnosti, v prípade, že by prezident podpísal novelu zákona, Hrušovský reagoval slovami: "Predsedníčka Ústavného súdu postupovala podľa domnienky a na základe zákona, ktorý ešte nevstúpil do platnosti. Nekonala v súlade so zákonom".

Paška rozhodnutie Macejkovej nekomentoval. "Zásadou Smeru roky dozadu, je nevmiešavať sa do rozhodnutí Ústavného súdu. Nikdy sme rozhodnutia Ústavného súdu nekomentovali. Nepoznám vnútorné mechanizmy Ústavného súdu, ani to nie je moja úloha," povedal.

"Politizujete problém, ktorý ste sami spôsobili tým, že ste porušili všetko, čo sa vtedy porušiť dalo," reagoval na margo Čentéšovej voľby Paška s tým, že implementácia "doktríny nevyhnutnosti" do zákona bola racionálnou reakciou vládnej strany na patovú situáciu na Ústavnom súde.

"Generálna prokuratúra (GP) v stave, v akom je, si vyžaduje riešenie," vyhlásil Paška s tým, že jeho strana bude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu bez ohľadu na to, či rozhodne v prospech Jozefa Čentéša, alebo naopak.

Na otázku, či má prístup k informáciám, ktoré by dokazovali zlý stav na GP Paška reagoval, že z titulu svojej funkcie má prístup k citlivým informáciám z rôznych zdrojov, nemá však právo ich zverejňovať.

"Ako druhý najvyšší ústavný činiteľ mám prístup aj k citlivým informáciám, zdroje sú rôzne. Ale nie je úlohou predsedu NR SR s tým niečo robiť, je to úlohou príslušných ministrov," uzavrel Paška.