Najlepší projekt MOST. Kto získa cenu Sme.sk?

Toto sú mladí ľudia, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našej krajine a aké v nej mladí majú možnosti.

15. máj 2013 o 8:59

Toto sú mladí ľudia, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našej krajine a aké v nej mladí majú možnosti zmysluplne tráviť čas mimo školy či práce. Ponúkame zopár návodov, ako byť odvážni a robiť zaujímavé veci.

Ako inšpirovať svoje okolie a vytvárať preň krajšie dni. Predstavujeme piatich finalistov ocenenia MOST 2012 v kategórii Najlepší projekt.

Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne sme predstavili piatich finalistov súťaže MOST (v abecednom poradí), o definitívnom víťazovi teraz môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 13. do 28.mája zapojíte do online hlasovania.

Pre vyhlasovateľa súťaže je tohtoročným víťazom už teraz každý z finalistov, ale cenu môže získať napokon len jeden – ten, ktorý do 28. mája 2013 do 23:59:59 získa v online ankete najviac hlasov.

Hidepark Nitra - kultúrne centrum

V Nitre za riekou sa dejú veľké veci. Hidepark ponúka úkryt pred mestom

Projekt „Hidepark Nitra - kultúrne centrum“ vytvárajú dobrovoľníci. Chceli nájsť miesto, kde budú zmysluplne tráviť voľný čas a tak zobrali veci do vlastných rúk a z bývalej čiernej skládky odpadu a kalového poľa spravili verejný park a miesto na stretávanie sa, kultúru a šport.

Upravené pole pri rieke, zelená lúka, pár dobre využitých OSB dosiek a paliet. Počas leta sa tam odohrávajú hudobné festivaly, konajú rôzne workshopy, mladí hrajú petangue, skáču parkour, pestujú zeleninu alebo si len tak čítajú knihu, venčia psov. V zime môžu jazdiť na takzvaných snowboardových jiboch.

„V Londýne majú v Hydeparku „speaker corner“, každý kto príde tam môže verejne povedať svoj názor. To sa nám páči, preto sme toto slovo zvolili aj do nášho názvu, ale zároveň sme mäkkým i chceli vyjadriť aj význam slove „hide“, teda ukryť sa. Ukryť sa pred mestom, ktoré nám neposkytlo priestory, aké sme chceli, tak sme si sami našli a upravili tieto, za riekou,“ hovorí Marek Hattas, hlavný strojca myšlienky Hideparku.

Projekt Hidepark funguje od roku 2010 a zastrešuje ho občianske združenie Triptych. Viac informácií nájdete na www.hidepark.sk.

IPČKO.sk – internetová poradňa pre mladých

Problémy mladých riešia online. Ľudia skrytí za počítačom sa vraj viac otvoria

Študenti psychológie, sociálnej práce, či zdanlivo nesúvisiacich odborov tvoria jednu rôznorodú skupinu ľudí, ktorí sú večne online, ale spoločné majú niečo iné: majú chuť a trpezlivosť pomáhať druhým. Najprv dlho a ochotne počúvajú, potom, podľa potreby, hovoria. Lepšie povedané píšu. Predstavujeme vám projekt IPČKO.sk – internetovú poradňu pre mladých.

Online psychologická poradňa pre mladých funguje ešte len desať mesiacov, ale už má za sebou viac ako tritisíc chatov – rozhovorov, počas ktorých sa dobrovoľníci snažia pomôcť či poradiť mladým ľuďom na opačnej strane siete. Rozhodli sa pre túto cestu, lebo získali pocit, že v dnešnej dobe je dobrá a dôležitá. Mladým sa snažia podávať pomocnú ruku tam, kde pociťujú ťažkosti a nevedia si pomôcť vlastnými silami.

Marek Madro, hlavná postava projektu IPČKO.sk, si myslí, že v poslednom období sa čoraz viac mladých ľudí nachádza v zložitej životnej situácii. Práve na deťoch a mladých ľuďoch sa vraj najčastejšie a najvýraznejšie prejavujú sociálno-patologické javy rodín a celej spoločnosti, pretože práve oni sú najzraniteľnejšou generačnou skupinou.

Viac info na www.ipcko.sk.





Nástupište 1 – 12 - multimediálne centrum kultúry a umenia

Postavili sa ľuďom do cesty. V Topoľčanoch sa kultúre nedá vyhnúť

V Topoľčanoch je jedno z najväčších autobusových nástupíšť na Slovensku. Vedie popod neho podchod dlhý odhadom do 150 metrov a ústi pri vstupe do centra mesta. Nenájdete v ňom obchody ani stánky, ale zato multimediálne centrum kultúry a umenia áno.

Projekt Nástupište 1 – 12 sa do podchodu dostal v podstate náhodou. Jeho autori, Zuzana Godálová a Julo Krištof, síce dlho vedeli, že chcú v Topoľčanoch robiť kultúru, ale chýbal im priestor. Koncept multimediálneho centra bol jasný, ale spočiatku ho nebolo kde realizovať. Vybrali sa preto rovno za primátorom a ten im ponúkol podchod.

Z konkrétneho priestoru sa postupne vykľul aj konkrétny koncept. „Rozhodli sme sa ľuďom postaviť do cesty. Nie agresívne, ale veľmi nápadne. Nie je preto ničím nezvyčajným napríklad koncert, ktorý sa koná o siedmej ráno. V čase od šiestej do ôsmej počas pracovných dní prejde totiž podchodom veľmi veľa ľudí. Druhá špička je potom medzi druhou a štvrtou poobede. Sú to časy, kedy idú ľudia na zmenu, respektíve do školy.

Najdôležitejšou súčasťou fungovania Nástupišťa 1- 12 je v prvom rade kultúra a umenie. Či už vo vnútri galérie alebo pred ňou, v podchode sa pravidelne konajú výstavy, koncerty, diskusie, premietania, autorské čítania, workshopy alebo módne prehliadky či podujatia pre deti.

Viac info na www.nastupiste.sk.

Stage - Multižánrové večery

Petržalský stejdž inšpiruje mladých k zmene

Projekt Stage nie je práve ľahko uchopiteľný na opis, ale o to viac vás dostane. Multižánrové večery, ktoré organizujú mladí ľudia v Petržalke lákajú divákov z celého mesta. Rýchlo sa totiž rozkríklo, že Stage je zábavný večer so zaujímavými hosťami, plný inšpirácie a tiež dobrej hudby.

Organizátori ho sami predstavujú úplne po lopate: „Je to dvojhodinový moderovaný program, diskusia s pozvanými hosťami, do toho hrá kapela a premietame krátke videofilmy,“ vysvetľuje Dano Grigar, moderátor a jeden z členov šesťčlenného tímu, ktorý Stage postavili na nohy.

Majú za sebou už 17 vydaní, ktoré videlo viac ako tritisíc divákov. Prišlo na ne 60 hostí do diskusie, zahralo 17 kapiel a premietlo sa jedenásť filmov. Stage sa koná viac menej pravidelne, raz za jeden až dva mesiace. Počas večera sa veľká zasadacia miestnosť v mládežníckom stredisku známom ako Mamateyka premení na úplne iný priestor, než na aký je určená. Asi päťdesiatka dobrovoľníkov, ktorí s prípravami večera pomáhajú dostanú do zasadačky takmer divadelnú náladu. Tomu celému dominuje veľký farebný gauč vyrobený z kníh, pódium s kompletnou aparatúrou pripravenou pre kapelu, ale snáď najdôležitejší sú ľudia. Väčšinou mladí, ktorí do prasknutia zaplnia sálu a vytvoria, ako hovorí Dano, neskutočnú atmosféru.

Pozrite si záznamy z multižánrových večerov

Študentská iniciatíva UniValue

Niečo je zhnité v kráľovstve univerzít. Študenti sa rozhodli problémy riešiť

Študentská iniciatíva UniValue sa rozhodla riešiť problémy vysokých škôl odspodu. Verí, že máme kvalitných pedagógov a že sa na školách deje veľa dobrých vecí. Zároveň však cíti, že školy brzdí niečo zlé, zatuchnuté, bez iskry a nápadu. Rozhodli sa preto rozseknúť bludný kruh toho, ako študenti nadávajú na učiteľov a učitelia nadávajú na študentov, akí sú apatickí, nič sa im nechce alebo sú naopak až príliš draví a nebodaj požadujú viac, ako je bežné.

UniValue je hodnotenie predmetov a učiteľov, od študentov pre študentov. Túto iniciatívu pred vyše rokom rozbehli traja študenti, respektíve doktorandi Fakulty manažmentu UK, ktorá s nimi oficiálne spolupracuje a k takejto spolupráci sa medzičasom hlási aj FSVE.

Robo Lelkeš, Maťo Meško a Peťo Krajňak sú traja mladí ľudia, ktorí chcú dať študentom možnosť zhodnotiť po každom semestri svojich učiteľov a ich predmety. Urobiť tak môžu pomocou internetovej stránky univalue.sk. Formulár je jednoduchý, učiteľov je možné ohodnotiť hviezdičkovým systémom a zároveň slovne napísať, čo sa komu páčilo a čo by naopak kto chcel zlepšiť. Aby mohol každý hodnotiť iba raz, musí sa najprv prihlásiť pomocou sociálnych sietí, hodnotenie však zostáva stopercentne anonymné. Výsledky sú potom verejne dostupné.

Viac na univalue.sk.

Čo je to cena MOST

Cena MOST, ktorú Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne udeľuje vo viacerých kategóriách, je najmä morálne ohodnotenie a zviditeľnenie dobrovoľníckej práce s deťmi a mladými ľuďmi.

Cena sa udeľuje spätne za predchádzajúci rok. Na zaujímavé aktivity, neprehliadnuteľných ľudí a inšpiratívne myšlienky za rok 2012 mohol prostredníctvom nominácie upozorniť ktokoľvek.

Z doručených 115 nominácií vybrala porota v zložení Zora Pauliniová, Andrej Návojský, Marián Kasan, Ľubica Drangová, Lucia Skokanová a Monika Zbínová jednotlivých víťazov a v kategórii Najlepší projekt piatich finalistov. V spolupráci s portálom SME.sk o konečnom víťazovi tejto kategórie rozhodnú čitatelia svojím hlasom od 13. do 28.mája 2013.

Viac na www.mladez.sk/most