Učitelia zvažujú, že v septembri neotvoria školský rok

Školskí odborári najskôr urobia prieskum, aby zistili, aké sú nálady medzi zamestnancami školstva.

13. máj 2013 o 10:27 SITA

BRATISLAVA. Školskí odborári zvažujú štrajk v septembri, všetko však ukáže prieskum medzi zamestnancami školstva, či sú ochotní ísť do takýchto aktivít.

Uviedla to predsedníčka krajskej rady Združenia základného školstva za Prešovský kraj Darina Nagyová. Rozhodnú sa aj podľa toho, ako dopadne diskusia o správe o stave školstva.

"Uvidíme, či sú nálady zabojovať. Dúfam, že ľudia sa zmobilizujú," dodala Nagyová.

Pauza do konca školského roka

Vedenie odborov sa na poslednom rokovaní rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nedohodlo na žiadnom konkrétnom termíne, ani aktivitách.

Nagyová dodala, že v diskusii padali rôzne návrhy, objavil sa aj návrh neotvoriť 2. septembra školský rok.

Všetko však bude závisieť od prieskumu, ktorý ukáže, aké sú nálady na školách.

Rozhodnú sa aj podľa toho, či sa do správy o stave školstva ministra Dušana Čaploviča, o ktorej je verejná diskusia, dostanú konkrétne záväzky navýšenia peňazí do školstva do roku 2016.

Každú aktivitu potom bude musieť schváliť rada odborového zväzu. Nagyová dodala, že do konca tohto školského roka už nemá význam organizovať nátlakové aktivity.

Predseda školských odborárov Pavel Ondek potvrdil, že zisťujú, aká je situácia na školách. Konkrétne termíny ani aktivity však zatiaľ podľa neho nedohodli.

"Budeme čakať, či ministerstvo školstva zapracuje do správy naše pripomienky," dodal. Potvrdil, že nie sú vylúčené ani ďalšie protesty.

S protestom je Ondek spokojný

Na minulotýždňovom zhromaždení v Bratislave pred parlamentom sa podľa jeho informácií zišlo do 3 000 ľudí. Akciu hodnotí pozitívne.

"Poukázali sme na nesplnené požiadavky. Chceme, aby vláda povedala, koľko peňazí chce dať ešte do roku 2016 do školstva," dodal.

Vedenie školských odborov zvolalo 7. mája zhromaždenie pred parlamentom, kde v tom čase školský výbor rokoval o správe o stave školstva.

Chcú dosiahnuť, aby sa do správy dostala ich požiadavka na každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva o 0,3 percenta HDP. Znamenalo by to každoročné navýšenie prostriedkov do školstva o 200 miliónov eur, čo bolo v pracovnej verzii správy, ale napokon z nej vypadlo.

Správa ministra Dušana Čaploviča obsahuje len návrh, aby Slovensko do roku 2020 dávalo na školstvo šesť percent HDP.