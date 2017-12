Minister Žiga sa chystá zrušiť recyklačný fond

Slovenskou je jedinou krajinou Únie, v ktorej funguje podobný fond. Peniaze z neho idú na separovanie odpadu.

BRATISLAVA. Recyklačný fond by sa mal časom stať minulosťou.

Jeho zrušenie má priniesť nový zákon o odpadoch, ktorého legislatívny zámer predstavil minister životného prostredia Peter Žiga (Smer).

"Je fenoménom v našej krajine, pretože sme jedinou krajinou Európskej únie, kde takáto inštitúcia existuje," povedal s tým, že je rád, že fond vytvoril podmienky pre vznik recyklačných kapacít, tie už ale majú byť dostatočné.

Činnosť fondu ukončia postupne

Vláda koncom minulého roka zrušila ministerstvu úlohu, ktorú dostalo ešte za bývalého kabinetu, predložiť jej analýzu činnosti Recyklačného fondu. Jej cieľom malo byť prehodnotenie fungovania fondu a jeho existencie.

Ako v pondelok priblížil minister, legislatívnym zámerom, ktorý fungovanie fondu ruší, by sa mala vláda zaoberať do konca júna a paragrafovým znením zákona do konca roka.

Ako vyplýva z návrhu legislatívneho zámeru, Recyklačného činnosť fondu sa má ukončiť postupne. Dáta sústredené vo fonde prejdú do informačného systému ministerstva.

"Počas ustanoveného prechodného obdobia bude prebiehať proces autorizácie kolektívnych organizácií, ktoré následne po uplynutí prechodného obdobia budú v súčinnosti s obcami, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov pre ustanovené zložky komunálnych odpadov," píše sa v materiáli.

Nagy fond už vyriešiť nestihol

Aj predchádzajúce vedenie rezortu plánovalo otázku Recyklačného fondu vyriešiť v novom zákone o odpadoch, ktorý však nestihlo presadiť pre pád vlády.

"Som presvedčený, že ciele, pre ktoré bol fond vytvorený, sa už naplnili," konštatoval v tejto súvislosti v roku 2011 bývalý minister József Nagy (Most-Híd).

Poukázal na to, že materiál z roku 2009, ktorý analyzoval jednotlivé sektory, ukázal, že recyklačné kapacity sú dostatočné. S tým súhlasí aj súčasný šéf rezortu Žiga.

Recyklačný fond existuje od roku 2001 a zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky.

Tie následne formou dotácií a úverov využíva na podporu projektov zakladajúcich a rozvíjajúcich separovaný zber a zhodnotenie odpadov.

Fond tiež poskytuje finančnú podporu obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.

Nagy: Zákon neporiadok nerieši

Podľa exministra Nagya však zákon neporiadok v odpadovom hospodárstve. Pre agentúru SITA to uviedla tlačová tajomníčka Mosta-Híd Zuzana Bačiak Masaryková.

Nagy však víta rušenie Recyklačného fondu, ale ani to podľa neho ešte nie je riešením na neporiadok. Podľa jeho slov vyvstávajú z pripravovaného zámeru nového Zákona o odpadoch viaceré otázky. A

ko bude finančne zabezpečený separovaný zber v malých nelukratívnych obciach, ktorých je na Slovensku vyše 1 500.

Tiež ako budú motivovaní občania k separácii, pretože tí, ktorí separujú, by mali platiť menej za odpad a kto bude platiť za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom obciam a kto bude platiť recyklačný poplatok na tento účel.

"Kým sa nevytvorí centrálny orgán pre kontrolu financií a reálneho pohybu odpadu na Slovensku, dovtedy budú naše skládky vyzerať ako smetiská v rozvojových krajinách plné nebezpečných plastov, skla a hnijúcich potravín," priblížil svoje obavy exminister envirorezortu Nagy.

Zároveň upozorňuje najmä na fakt, že toto je vážnou hrozbou pre našu cennú strategickú surovinu, ktorou sú podzemné zásoby pitnej vody.