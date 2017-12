Čentéš trestné oznámenie na Macejkovú nepodá

Šéfka Ústavného súdu nečakala kým prezident podpíše novelu a už podľa nej konala. Dôvod na odstúpenie nevidí.

13. máj 2013 o 16:31 SITA





BRATISLAVA. Zvolený kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš sa rozhodol, že pre manipuláciu s jeho spisom na Ústavnom súde trestné oznámenie na jeho šéfku Ivettu Macejkovú podávať nebude.

Čentéš zvažoval trestné oznámenie na Macejkovú, pretože nečakala, kým prezident Ivan Gašparovič podpíše novelu zákona o ústavnom súde a jeho spis pridelila vylúčenému sudcovi Petrovi Brňákovi.

Ten sa voči konaniu Macejkovej ohradil tým, že na to, aby mu poslala Čentéšov spis, nemá žiadny zákonný dôvod.

Strana SaS v reakcii na diania na Ústavnom súde vyzvala Macejkovú, aby sa vzdala funkcie. Šéfka súdu však dôvod na odstúpenie nevidí.

Macejkovej sa nepáči zverejnenie e-mailu

„Postupom z mojej strany neboli porušené zásady spravodlivosti a nestrannosti v rámci rozhodovania v predmetnej veci, preto sa ohradzujem proti akýmkoľvek tvrdeniam, ktoré by naznačovali môj záujem rozhodovať v kauze nevymenovania generálneho prokurátora nespravodlivo a škodiť ktorémukoľvek z jej účastníkov,“ tvrdí Macejková.

"V uplynulých dňoch sa po neautorizovanom zverejnení e-mailovej korešpondencie medzi mnou, sudcom Petrom Brňákom a ostatnými sudcami Ústavného súdu Slovenskej republiky vo viacerých médiách objavili dohady o tom, ako bude ústavný súd postupovať v kauze Čentéš – jeho nevymenovanie generálneho prokurátora," uviedla Macejková s tým, že zverejnenie internej komunikácie sudcov ústavného súdu vyvolalo zbytočné a nepodložené špekulácie médií ako aj početnej skupiny politických predstaviteľov.

Zdôraznila, že spisový materiál týkajúci sa sťažnosti Jozefa Čentéša sa v dôsledku podaných námietok zaujatosti postupne nachádzal u viacerých sudcov (resp. predsedov senátov).

„Vzhľadom na to, že zasadnutie pléna ústavného súdu 30. apríla 2013 bolo neverejné a mailová komunikácia medzi mnou a sudcami ústavného súdu bola a je výlučne interná záležitosť, je na mieste otázka, kto a s akým zámerom podsúva médiám informácie, ktoré nepomáhajú vyriešeniu tejto zložitej situácie, ale práve naopak, zasahujú do nezávislosti rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Zdôrazňujem, že sám sudca Peter Brňák oznámil nemenovanému denníku, že nesúhlasí so zverejnením obsahu e-mailu z 3. mája 2013, ktorý bol adresovaný výlučne predsedníčke a sudcom ústavného súdu a týka sa postupu v neskončenej veci,“ povedala Macejková.

Spis vraj neprideľovala

Dodala, že zároveň aj s ohľadom na kritiku niektorých médií, pokiaľ ide o jej postup na neverejnom zasadnutí pléna 30. apríla 2013, považovala za vhodnejšie, aby sa spisový materiál v medziobdobí nenachádzal priamo u nej.

Preto dala pokyn, aby bol spis predbežne odovzdaný tajomníčke sudcu Petra Brňáka, kým nebude oficiálne pridelený na neverejnom zasadnutí pléna a zapísaný do e-registra.

„Upresňujem, že ja som v žiadnom prípade tento spis neprideľovala. Po prijatí jeho e-mailu, ktorého obsah, mimochodom, predstavuje internú pracovnú komunikáciu medzi nami, som po prihliadnutí na jeho dôvody telefonickým pokynom z 5. mája 2013 zabezpečila, aby sa do nadobudnutia účinnosti novely, pridelenia spisu na neverejnom zasadnutí pléna a nového zapísania veci do e-registra spis nachádzal u mňa ako predsedníčky ústavného súdu,“ uvádza Macejková.

E-mail sudcu Petra Brňáka.