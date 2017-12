Prokuratúra a polícia sa sporia, kto pustil Slotu z cely

13. máj 2013 o 20:31 Veronika Prušová, Veronika Prušová, Monika Tódová

Prokuratúra tvrdí, že bývalého predsedu SNS, ktorý šoféroval opitý, pustil z cely policajt. Polícia trvá na tom, že dostala príkaz.

BRATISLAVA. Prokuratúra sa bráni tvrdeniu, že bývalému predsedovi SNS pomohol z cely jej človek.

Policajti minulý týždeň Jána Slotu zadržali, keď šoféroval, hoci krátko predtým, ako nastúpil do auta, podľa svedkov ledva stál na nohách.

Po niekoľkých hodinách ho však z cely predbežného zadržania prepustili.

Policajný dokument ukázať nechcú

Hovorca žilinskej krajskej prokuratúry Milan Cisárik tvrdí, že o prepustení rozhodol príslušný policajt.

„Na takýto postup policajtovi udelil súhlas službukonajúci prokurátor.“

Policajt konal podľa paragrafu Trestného poriadku, podľa ktorého „zadržanú osobu môže prepustiť na slobodu so súhlasom prokurátora písomným príkazom s primeraným odôvodnením aj policajt“.

Na ten istý paragraf sa odvolala aj hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová. Polícia však trvá na tom, že Slotu prepustili na príkaz prokurátora.

Detaily komunikácie medzi policajtom a prokurátorom nechcela Dobiášová zverejniť. Policajt o tom spísal úradný záznam, ktorý je interným dokumentom polície.

Policajti hovoria, že ak by mohli predložiť návrh na superrýchle konanie sami, urobili by to.

Zo zákona ale o ňom môže rozhodnúť iba prokurátor. Znamenalo by to, že Slotov prípad by bol vyriešený do 48 hodín.

Rýchle vyšetrovanie by vraj nestihli

Cisárik však hovorí, že „v tomto konkrétnom prípade nebolo možné v uvedenej lehote skončiť vyšetrovanie“. Dôvody nepovedal.

Cez víkend len v hlavnom meste informovali policajti o štyroch vodičoch, ktorých prípady riešia v superrýchlom konaní.

Tiež sú obvinení z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Na rozdiel od Slotu sa dychovej skúške podrobili.

On odmietol aj krvnú skúšku a podľa zákona sa tak naňho hľadí ako keby šoféroval opitý.