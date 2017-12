Slovensko chce pre predsedníctvo v Únii kúpiť novú budovu v Bruseli za 11 miliónov

Počas nášho predsedníctva sa zvýši počet bruselských úradníkov z osemdesiat na vyše dvesto.

14. máj 2013 o 10:05 SITA





BRATISLAVA. Európskej únii by sme mohli v roku 2016 šéfovať z novej budovy v Bruseli za zhruba jedenásť miliónov eur.

Kúpa novej budovy je jednou z možností, ako vyriešiť otázku, kam umiestniť všetkých našich zamestnancov a diplomatov, ktorí do Bruselu prídu počas nášho predsedníctva.

Kým dnes v belgickej metropole pracuje na Stálom zastúpení pri Únii približne 80 našich diplomatov a iných pracovníkov, počas predsedníctva Slovenska v Únii by sa ich počet mal zvýšiť na celkovo 225 osôb.

Ministerstvo zahraničných vecí tak prišlo s návrhom na riešenie priestorových kapacít Stáleho zastúpenia pri Únii v Bruseli počas nášho predsedníctva.

Po skončení by budovu predali

Za budovu, v ktorej by mohlo pracovať 130 zamestnancov, parkovacie plochy, vnútorné úpravy a výpočtovú infraštruktúru by rezort diplomacie zaplatil 11,67 mil. eur.

Ostatných asi 90 ľudí by počas predsedníctva bolo v súčasnej budove zastúpenia.

Po jeho skončení by sa budovy zastúpenia aj nášho veľvyslanectva v Bruseli predali a všetci by sa presťahovali do nového spoločného objektu.

"Takéto riešenie by v budúcnosti prinieslo úspory pri spoločnom využívaní reprezentačných priestorov a špeciálnych pracovísk a na druhej strane by sa zvýšil výnos z predaja majetku SR," konštatuje rezort diplomacie v návrhu.

Odhadované príjmy z predaja oboch budov sú asi 5,4 mil. eur. Celkové výdavky by tak v prípade kúpy a predaja v jednom rozpočtovom roku boli na úrovni približne 6,27 mil. eur.

Ministerstvo zahraničia tvrdí, že ide z dlhodobého hľadiska o najlacnejšiu a najvýhodnejšiu možnosť. Nevýhodou takéhoto riešenia by však počas predsedníctva bolo umiestnenie zamestnancov na dvoch miestach.

Druhou možnosťou je prenájom

Ak sa do konca roka 2013 Slovensku nepodarí vhodnú budovu kúpiť, druhou možnosťou je podľa rezortu zahraničia prenájom budovy pre všetkých 225 ľudí, ktorí v Bruseli počas nášho predsedníctva budú.

Budovu zastúpenia by zatiaľ zrekonštruovali, pretože podľa ministerstva je v nevyhovujúcom stave.

"Rekonštrukciu súčasnej budovy bude potrebné bez ohľadu na predsedníctvo SR v Rade Európskej únie vykonať v krátkom čase a pri vysťahovaní všetkých zamestnancov z objektu a ich umiestnení do prenajatého objektu. Vykonanie rekonštrukcie počas prípravy a výkonu predsedníctva má teda reálny dopad na úspory výdavkov spojených s rekonštrukciou," uvádza ministerstvo.

Celkové výdavky vrátane ceny za prenájom a za rekonštrukciu súčasnej budovy by podľa návrhu boli zhruba 13,41 mil. eur.

Výhodou takéhoto riešenia by bolo umiestnenie všetkých zamestnancov na jednom mieste. Nevýhodou je najmä vyššia cena.