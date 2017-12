Riaditelia stredných škôl chcú zlúčiť monitor s prijímačkami

Termín monitoru by školy chceli posunúť na jún, aby motivovali žiakov učiť sa až do konca školského roka.

14. máj 2013 o 16:55 TASR

BRATISLAVA. Riaditelia stredných škôl žiadajú, aby sa deviatacke testovanie spojilo s prijímacími pohovormi.

Termín spojeného testovania by sa pritom posunul až na jún, aby deviataci mali motiváciu učiť sa do konca školského roka.

"Takáto požiadavka vyšla zo strany riaditeľov stredných škôl, hlavne zo strany gymnázií," povedal pre TASR prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň.

Stredným, ale aj základným školám podľa neho prekáža, že testovanie deviatakov je už v marci, a tak sa žiaci do augusta nemajú motiváciu učiť.

Monitor, ktorého výsledky by slúžili ako prijímacie pohovory by pritom mohol prebiehať elektronicky na stredných školách. Umožniť by to mal projekt elektronického testovania, ktorý prevažne z eurofondov rozbehol Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Objektívnejšie testovanie

Projekt ráta už v rokoch 2014 a 2015 s elektronickou maturitou a monitorom na niekoľkých stovkách škôl.

Testovanie deviatakov na stredných školách by podľa Sadloňa navyše mohlo byť objektívnejšie a pomohlo by zabrániť podvodom.

Návrh stredných škôl sa pozdáva NÚCEM, ktorý testovanie na Slovensku zastrešuje. Jeho riaditeľka Romana Kanovská hovorí, že od Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií už dostali požiadavku, aby deviatacke testovanie smerovalo k spojeniu s prijímacími skúškami.

"Myslím, že to je reálne, táto cesta by bola účelná, efektívna a pragmatická. Budeme sa ňou uberať a zvažovať ju, povedala dnes pre TASR Kanovská s tým, že nový systém by si vyžadoval zmenu zákonov.

Rezort školstva hovorí, že je ochotný o tomto systéme rokovať.

Sme otvorení rokovaniu a nebránime sa tomu, aby sme si sadli za spoločný rokovací stôl, reagoval hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Žiaci by si nemali dávať poistky, myslí si riaditeľ

Podľa Sadloňa sa treba navyše vrátiť k systému, aby si žiaci podávali prihlášku len na jednu strednú školu, nie na dve ako je to v súčasnosti.

Súčasný stav podľa neho spôsobuje chaos na školách. "Rovnako sú v neistote najmä rodičia žiakov, ktorých neprijali na žiadnu strednú školu, keďže tí, ktorých prijali na dve školy, sa rozhodujú aj dva týždne. Máme prípady, že žiak je prijatý na bilingválne štúdium, ale on čaká, kým kamaráta príjmu na štvorročné a napokon si rozmyslí, že ide na štvorročné," povedal Sadloň.

Žiaci si musia podľa neho stanoviť na aký typ školy chcú ísť a snažiť sa tam dostať, nie dávať si poistky.

"Musíme jasne povedať, že nám ide o kvalitného žiaka, a to aj vtedy, keď je tých stoličiek na stredných školách dvojnásobok," dodal riaditeľ.

Keďže testovanie by mohlo prebiehať elektronicky, deviatak by sa hneď dozvedel, či je prijatý. Ak by podmienky nesplnil, prihlášku by si cez internet mohol hneď presunúť na školu, ktorá by ešte mala voľné miesta.

Zmena by sa týkala súčasných siedmakov

Nový systém by sa podľa Sadloňa nemohol zaviesť z roka na rok, ale tak, aby sa naň žiaci základných škôl stihli pripraviť.

Od tohto školského roka musia prijímačky na stredné školy s maturitou robiť všetci deviataci okrem tých, ktorí dosiahli z monitoru viac ako 90 percent. Od 1. septembra 2014 budú musieť deviataci navyše spĺňať hranicu priemerného prospechu.

Zmena sa bude týkať súčasných siedmakov. Na gymnázium so štvorročným štúdiom bude môcť byť prijatý žiak, ktorý nebude mať priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0, limit prospechu na stredných odborných školách bude 2,75.

Sadloň tvrdí, že systém prijímacieho konania treba prispôsobovať tak, aby sa dosiahla čo najväčšia kvalita. Povinné prijímacie pohovory to podľa neho nemusia splniť, keďže na stredných školách sú často voľné kapacity a tak sa prijímacie testy nenastavia veľmi prísne.