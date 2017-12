Manžel Ivetty Macejkovej vynadal Čentéšovi do chrapúňov

Prokurátor Čentéš dostal vulgárny list od manžela šéfky Ústavného súdu. Ten si za svojimi výrokmi stojí.

14. máj 2013 o 20:37 Monika Tódová

List plný urážok je súčasťou spisu v celej kauze. Založil ho tam Jozef Čentéš ako dôkaz ďalšej zaujatosti Ivetty Macejkovej.

BRATISLAVA. Chrapúň, obmedzenec, duševný maloroľník.

Koncom marca si to o sebe v liste, ktorý mu prišiel na súkromnú adresu, prečítal zvolený, ale nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš.

List mu napísal manžel predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej Ľubomír Macejka. Nahnevala ho námietka zaujatosti voči jeho manželke, ktorú krátko predtým podal Čentéš na Ústavný súd.

Čentéš list založil do spisu a až do utorka, kým sa ho na to denník SME neopýtal, o ňom nehovoril. Nebol si ani istý jeho autenticitou.

Macejka, ktorý je v Bratislave advokátom, potvrdil, že list napísal.

Zákon presne stanovuje, aké osoby majú prístup do spisu a môžu sa oboznamovať s jeho obsahom. Manžel predsedníčky súdu k nim nepatrí. Macejka v liste píše, že reaguje „na znôšku úbohostí, ktorou ste sa odprezentovali v námietke predpojatosti“, v utorok však tvrdil, že ju nečítal.

Dozvedel sa vraj o nej „iba obyčajným telefonátom manželky“, ktorá sa mu „zverila o osobnej urážke zo strany pána Čentéša“.

Za obsahom listu si naďalej stojí. Povedal, že Čentéšovi nepísal ako účastníkovi sporu pred Ústavným súdom, ale ako „občanovi Čentéšovi“.

Korešpondencia vraj bola určená iba jemu „a nie do akéhokoľvek súdneho spisu a už vôbec nie do rúk tretích osôb“.

List Macejka Čentéšovi

Čo je v námietke

„Určite to nepovažujem za štandardný spôsob vedenia slušnej medziľudskej komunikácie,“ povedal Čentéš.

Námietka predpojatosti podľa neho nemala čím uraziť. „Je napísaná vecne a neosobne a v rozhodujúcej časti sa odvoláva na skutočnosti už skôr zverejnené v médiách,“ hovorí. Jej presný obsah nechce zverejniť.

Námietka je rozdelená do dvoch častí – pomer k sťažovateľovi a pomer k veci.

Čentéš upozorňuje na údajný priateľský vzťah prezidenta Ivana Gašparoviča a samotnej predsedníčky súdu. Pripomína, že ju kedysi Gašparovič učil. Odvoláva sa pritom na viaceré články, hlavne v časopise Týždeň.

Pripomína tiež, že priateľský vzťah s prezidentom priznal aj sudca Peter Brňák, ktorého už súd z rozhodovania vylúčil a ktorého s prezidentom spája aj spoločná politická minulosť v HZDS.

Macejkovci pravdepodobne v slovách o priateľskosti našli dvojzmyselnosť, ktorú Čentéš vylučuje.

Čentéš Macejkovi na list neodpisoval, ani s ním nehovoril. Nad tým, že poznal obsah námietky, sa však pozastavuje.

„Zákon je jednoznačný. K obsahu spisu nemá právo prístupu nikto okrem súdu, účastníka konania a prípadne osôb, ktorým to súd výnimočne povolí po preukázaní právneho záujmu.“

Predsedníčka súdu sa po Čentéšovej námietke sama označila za zaujatú.

Prezident ešte nepodpísal

Čentéš sa na súde sťažuje na to, že ho prezident nevymenoval za generálneho prokurátora.

Po námietkach zaujatosti z jeho aj Gašparovičovej strany zostal súd zablokovaný a vo veci nemá kto rozhodnúť.

Smer preto v zrýchlenom konaní schválil zákon, ktorý hovorí, že rozhodnúť má prvý senát, ktorému vec v minulosti pridelili. V ňom sedí práve prezidentovi blízky sudca Brňák.

Zákon ešte musí podpísať prezident, zatiaľ tak neurobil. Lehota mu vyprší do konca týždňa.

Sudcovia medzitým navrhovali vlastné riešenie ako sa odblokovať, no predsedníčka o ňom neumožnila hlasovať.

Zároveň už vopred poslala spis Brňákovi, hoci kým zákon nezačne platiť, nie je zákonným sudcom. Brňák sa na to oficiálne sťažoval e­mailom Macejkovej aj ostatným sudcom. Spis si Macejková nakoniec nechala u seba.

Viacerí politici ju po incidente vyzvali, aby sa vzdala funkcie predsedníčky, ona si nemyslí, že porušila zákon. Z funkcie ju odmietol odvolať aj prezident Gašparovič.

