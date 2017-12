Brixi a Martvoň stiahli svoje návrhy, odmietajú nezhody v Smere

V ústavnoprávnom výbore prešli opozičné návrhy, ale nie návrhy dvoch poslancov Smeru.

15. máj 2013 o 10:25 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Smeru Otto Brixi a Anton Martvoň stiahli z Národnej rady dva svoje návrhy zákonov. Ide o novelu cestného zákona a novelu zákona o vlastníctve bytov.

Práve cestný zákon im nepodporili spolustraníci v ústavnoprávnom výbore. Brixi aj Martvoň vylučujú, že by za ich krokom boli vnútrostranícke nezhody, ktoré by viedli k neschváleniu ich návrhov.

Dôvody na stiahnutie návrhov sú podľa ich slov čisto odborné. Návrhy predložia opäť, len čo ich dopracujú.

Argumentujú nepripravenými mestami

"Cestný zákon som sa rozhodol stiahnuť nie preto, že by bol obsahovo alebo vecne zlý alebo že by nebola v klube zhoda," povedal Brixi.

Dodal, že len reaguje na pripomienky primátorov, ktorí sa sťažovali, že ak by zákon prešiel, vznikli by im v mestách problémy, keďže nie sú na takýto zákon ešte pripravení.

"Rozhodli sme sa, že počkáme dovtedy, kým mestá budú mať vytvorené podmienky, aby tento zákon mohol fungovať," povedal Brixi.

Novela cestného zákona mala od mája zefektívniť čistenie miestnych komunikácií.

Správny orgán mal totiž dostať možnosť umiestniť v dostatočnom časovom predstihu zákazovú značku tak, aby v čase čistenia komunikácie na danom úseku neparkovalo žiadne motorové vozidlo.

Ak by majiteľ zákaz porušil a auto nepreparkoval, vozidlo by bolo odtiahnuté na jeho náklady. Sankcii sa mal vyhnúť, ak mal na porušenie zákazu vážne dôvody, ako zdravotné problémy či odcestovanie.

S návrhmi nekončia

Druhý svoj návrh stiahli poslanci pre veľké množstvo konštruktívnych pripomienok od rôznych dotknutých strán. Poslanci sa chcú pripomienkam venovať a riešiť ich so všetkými, ktorých sa zákon týka.

"Skúsime spoločnými silami na niektorú z najbližších schôdzí predložiť návrh, ktorý bude riešiť problémy obnovy bytového fondu," povedal Brixi.

Fakt, že v ústavnoprávnom výbore prešli návrhy opozícii, ale nie návrhy poslancov Smeru, hoci väčšinu má práve táto strana, nevníma Brixi ako problém či znak vnútrostraníckych bojov.

"Pre mňa to znamená, že mali obsahovú a vecnú správnosť. A to, že neprešli naše návrhy, nevnímam ako problém. Nevidel by som v tom žiadny vnútrostranícky ani odborný problém," zdôraznil Brixi.

Vysvetlil, že vo výbore mali jeho kolegovia viaceré otázky, ktoré pre jeho neúčasť na rokovaní nemal kto vysvetliť.