Zákon o historickom ústave v Ríme prezident nepodpísal ani druhýkrát

Poslanci však už predtým prelomili veto Ivana Gašparoviča. Ústav by mal začať fungovať od roku 2014.

15. máj 2013 o 16:36 SITA

BRATISLAVA.- Prezident Ivan Gašparovič sa rozhodol opätovne nepodpísať zákon, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme. Agentúru SITA o tom informoval prezidentov hovorca Marek Trubač.

V talianskej metropole by mal od 1. januára 2014 fungovať Slovenský historický ústav.

Poslanci 30. apríla prelomili prezidentovo veto a zákon schválili aj napriek tomu, že hlava štátu navrhovala právnu normu ako celok neschváliť.

Podľa neho totiž ústav vykonáva činnosť vo verejných a súkromných galériách a múzeách na území Vatikánu, Talianskej republiky, Republiky San Marino a Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.

"Akúkoľvek činnosť vrátane skúmania, respektíve vedecko-výskumnej činnosti nemožno na území iného štátu ani v inštitúciách na území iného štátu vykonávať podľa zákona Národnej rady," upozorňoval prezident.

"Územie Vatikánu, Talianskej republiky, Republiky San Marino je územie, v ktorom Slovenská republika nevykonáva svoju suverénnu štátnu moc," ozrejmil Gašparovič.

Okrem toho prezidentovi prekážalo, že v schválenom zákone absentuje ustanovenie, ktorým by sa historický ústav zriadil.

Takisto mu z niektorých ustanovení zákona nie je jasné, kto zodpovedá za činnosť historického ústavu. Podľa hlavy štátu v zákone absentujú aj ustanovenia o tom, kto a na základe akých kritérií určuje riaditeľovi plat.

Ústav by na základe návrhu poslancov Jozefa Mikloška (KDH), Otta Brixiho a Antona Martvoňa (obaja Smer) mal stáť 78-tisíc eur ročne, pracovať by v ňom malo len niekoľko ľudí, ktorí by skúmali talianske archívy. Na post riaditeľa ústavu môže kandidovať iba vedecký pracovník, ktorý má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a je občanom SR.

Slovenský historický ústav v Ríme sa podľa návrhu zriaďuje ako rozpočtová organizácia štátu s napojením na rozpočet ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Sídlom SHÚ bude Bratislava, výskumné pracovisko bude v Ríme.

Slovenský historický ústav má vykonávať vedeckovýskumnú a vydavateľskú činnosť. Ústav má taktiež povinnosť systematicky skúmať archívne materiály a historické knižné fondy so vzťahom k Slovensku a Slovákom.