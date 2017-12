Rómovia u Pašku lobovali za vyučovanie detí v rómčine

Strana rómskej únie tiež navrhuje špeciálnu pracovnú agentúru, ktorá by riešila nezamestnanosť Rómov.

15. máj 2013





BRATISLAVA. Strana rómskej únie Slovenska (SRÚS) chce obec na integráciu Rómov a majority, vyučovanie detí v rómčine a Rómsku pracovnú agentúru, aby mohli pracovať.

Tieto návrhy sú súčasťou projektu rozvoja rómskej komunity, ktorý predstavili predsedovi Národnej rady Pavlovi Paškovi (Smer).

Po stretnutí avizovali štrajk pred úradom vlády, ministerstvom práce a americkou ambasádou, ktorý sa má konať 29. mája o 11.00 h.

Pokiaľ ide o projekt, týkať sa má vzdelanosti, bývania, zamestnanosti, bezpečnosti, ochrany ľudských práv.

Zástupcovia Rómov hovoria o integrácii Rómov a majority v rámci obce.

"Začalo by to výstavbou malých rodinných domčekov, čím by sa naplnil aj program zamestnanosti, vybudovali by sa základné školy, v ktorých presadzujeme výučbu v rómskom jazyku pre prvé štyri ročníky," opísali.

V obci by chceli vybudovať aj zdravotné strediská či kultúrne centrá.

Rómovia chcú aj Rómsku pracovnú agentúru, ktorá by celoplošne fungovala v spolupráci s ministerstvom práce.

Agentúra by prácu vybavovala pre Rómov i Nerómov. Celý projekt by nebol platený z eurofondov, pretože minister práce Ján Richter (Smer) má podľa Rómov dosť peňazí na to, aby ho prefinancoval.

"Má k dispozícii 28 miliónov alebo 23 miliónov na zamestnanosť Rómov a sedí na nich ako sliepka na vajciach. Toto je neprípustné," zdôraznil šéf SRÚS František Tanko.

Projekt by podľa prepočtov zástupcov Rómov stál 25 miliónov eur.