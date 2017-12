Glváč si svojich tajných drží aj po správe o rozkrádaní

Riaditeľ spravodajstva tvrdí, že za neho je všetko v poriadku. Za minulosť neručí.

16. máj 2013 o 13:19 TASR, Miroslav Kern

Predseda výboru na kontrolu vojenského spravodajstva vidí v správe autentické dokumenty.

BRATISLAVA. Vedel minister obrany Martin Glváč o obsahu tajnej správy, ktorá opisuje rozkrádanie vojenskej tajnej služby za prvej Ficovej vlády a napriek tomu vymenoval do vysokých funkcií ľudí, ktorých dokument spomína ako podozrivých?

Na túto otázku minister jasne neodpovedal.

Na tlačovú konferenciu si vo štvrtok zavolal aj riaditeľa Vojenského spravodajstva (VS) Ľubomíra Skuhru, ktorého tvár bola doteraz pre verejnosť neznáma.

Aj Skuhru sa podozrenia týkajú, v rokoch 2006 až 2010 šéfoval Vojenskému obrannému spravodajstvu (VOS).

Minister spochybňoval

Spis Podozrivé prevody správa má 134 listov, z ktorých väčšina má text na oboch stranách

týka sa podozrení z machinácií pri 15 prípadov prevodov budov a automobilov

vznikla, keď službu riadil nominant Ľubomíra Galka Roman Mikulec

píše o období rokov 2007 až 2010, keď VSS riadil nominant Jaroslava Bašku Juraj Šebo

„K tejto téme som ani nechcel zvolávať tlačovú konferenciu, lebo sa tohto vedenia rezortu vôbec absolútne netýka,“ povedal Glváč a hneď zameriaval pozornosť na svojho predchodcu Ľubomíra Galka z SaS.

Tvrdil, že keby dostal do rúk dôkazy, ktoré by nasvedčovali, že sa spáchal trestný čin, utekal by na Generálnu prokuratúru, no s takýmito materiálmi sa nestretol.

„Stretol som sa s mnohými dezinformačnými slohovými prácami, ktoré kolovali,“ opisoval. Predpoludním hovoril, že nevie, čo je v tajnej správe.

Dokument, v ktorom sa píše o tunelovaní Vojenskej spravodajskej služby (VSS) v čase riaditeľovania Juraja Šeba a ministrovania Jaroslava Bašku (Smer), dostalo SME anonymne a odovzdalo ho v stredu výboru na kontrolu vojenskej služby a špeciálnej prokuratúre.

Materiál má dve časti. Prvou je štrnásťstranová správa, vychádza zrejme z interného vyšetrovania vo VSS. Zvyšok sú fotokópie pokynov vedenia služby, kúpnych zmlúv či faktúr.

Materiál sa týka najmä podozrení z tunelovania cez prevody nehnuteľností či automobilov.

Denník SME pravosť tvrdení nedokáže overiť, keďže tajné služby registrujú na súkromné osoby či firmy, ktoré nemusia byť ani ich zamestnancami.

Vidia zametanie hnoja

Glváč materiál, ktorý mohol byť podobný či rovnaký ako tajná správa, ktorú dostalo SME, označil za „hnoj“ ktorý „pozametali“ dva dni po voľbách tak, že ho skartovali.

Skuhra zasa „predpokladá“, že dokumenty, ktoré verejne kolujú, „sú zmanipulované a účelovo vytvorené na diskreditáciu spravodajských dôstojníkov a funkcionárov Vojenského spravodajstva.“

Zverejnenie materiálu podľa neho môže ohroziť životy zamestnancov služby.

Na otázku, ako to vie, keď ho ešte nevidel, odpovedal, že by vyzradenie tajných informácií vo všeobecnosti mohlo jeho ľudí ohroziť.

„Garantujem, že vo VS nedošlo a nedochádza k zneužívanou finančných prostriedkov,“ tvrdil Skuhra. Neskôr sa poopravil, že ručí za pôsobenie, odkedy službe šéfuje. O novú bezpečnostnú previerku nemá on ani Šebo dôvod žiadať.

Za Glváča sa do služby vrátil bývalý riaditeľ VSS Juraj Šebo, ktorého minister vymenoval na návrh riaditeľa služby Róberta Tibenského za vojenského pridelenca v Číne.

Šebo dostal pri opätovnom vstupe do služby previerku aj po tom, ako Tibenský Generálnej prokuratúre posielal dokumenty, ktoré by mali byť podobné tým, čo dostal denník SME.

Skuhru zase za riaditeľa už spojenej služby vymenoval po tom, ako 13. decembra hovoril na tlačovke sám od seba o dokumentoch, ktoré v minulosti videla Iveta Radičová, ktorá dala pokyn odovzdať ich vtedajšiemu ministrovi vnútra Lipšicovi.

„To aj bolo urobené, neskôr sa však tieto materiály dostali naspäť do Vojenského spravodajstva a následne mali byť skartované.“

Rovnaký opis sledu udalostí okolo tajnej správy so 134 listami okrem Glváča popisovala Radičová aj Lipšic. Minister obrany už pred pol rokom hovoril, že takéto dokumenty videl.

Na predsedu výboru na kontrolu vojenského spravodajstva Martina Fedora správa a priložené dokumenty pôsobia autenticky.

Predpokladá, že ju vypracovali kontrolné inštitúcie vojenského spravodajstva. Fedor bol za druhej Dzurindovej vlády ministrom obrany a vie, ako takéto materiály vyzerajú.

O správe vo štvrtok výbor rokoval a pokračovať bude aj dnes ráno, pozvánku dostal aj minister obrany, aj Skuhra.

Glváč si bol popoludní na výbore správu pozrieť. O dokumente má okrem kontrolného rokovať aj branno–bezpečnostný výbor.

SaS chce Glváčovu hlavu

Radikálne riešenie prípadu žiada SaS. Galko, za ktorého ministrovania zrejme začala správa vznikať, od premiéra Roberta Fica žiada, aby odvolal Glváča.

Premiér odkázal, že ministra neodvolá. „Čo s tým má minister Glváč spoločné?“ pýtal sa.