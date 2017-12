Fico: Generálny prokurátor nebude ešte rok

Prezident povedal, že Jozefa Čentéša nikdy nevymenuje. Pre Smer je to nová situácia.

16. máj 2013 o 20:29 Monika Tódová

Gašparovičov výrok, že Čentéša nikdy nevymenuje, je podľa opozície neprijateľný.

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico vyhlásil, že „rozhodnutie prezidenta a vývoj na Ústavnom súde v praxi znamenajú, že Slovensko nebude mať do júna 2014 generálneho prokurátora“.

Vtedy nastúpi nový prezident.

Smer si takto vysvetlil slová prezidenta Ivana Gašparoviča spred dvoch dní, že Jozefa Čentéša nikdy nevymenuje za generálneho prokurátora.

Bez bližšieho vysvetlenia sa vládna strana odvoláva aj na aktuálny vývoj na Ústavnom súde.

Smer pritom pred dvoma týždňami schválil novelu, podľa ktorej by mal kauzu Čentéš rozhodnúť senát sudcu Petra Brňáka, ktorý priznáva kamarátstvo s Gašparovičom.

Zrýchlené konanie odôvodňovala vládna strana tým, že situácia na prokuratúre je podľa prísne tajných informácií premiéra Roberta Fica neúnosná.

Prezident novelu stále nepodpísal, termín mu vyprší v piatok.

Čo sa zmenilo?

Medzitým Brňák prekvapil, keď sa sťažoval na postup predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej. Tá mu pridelila spis ešte skôr, ako novela začala platiť.

Brňák jej poslal e­mailom sťažnosť, ktorú dal do kópie všetkým sudcom Ústavného súdu.

Aj keby Brňák spis dostal a rozhodol v prospech Smeru, teda predbežným opatrením by nezakázal novú voľbu, Smer by ešte mohol zastaviť iný senát.

Medzitým by totiž po sťažnosti opozície mohol pozastaviť platnosť celej novely. Znamenalo by to, že sa bude ďalej čakať.

Doteraz Fico tvrdil, že až kým súd nerozhodne o predbežnom návrhu Čentéša zakázať novú voľbu v parlamente, nebude prokurátora voliť.

Vo štvrtok už premiér na otázku, či bude stále čakať, alebo napriek predchádzajúcim prísľubom zvažuje novú voľbu, neodpovedal.

Platí slovo premiéra?

„Bol by som veľmi prekvapený, keby Smer poprel doterajšie slová premiéra, ktorý trval na tom, že až do rozhodnutia súdu neurobí žiadne rozhodnutie,“ povedal predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský.

Gašparovičov výrok považuje za „nenáležitý hlave štátu“. Ak by aj Čentéš uspel so svojou sťažnosťou proti nevymenovaniu a súd by povedal, že dôvody nevymenovania sú vágne, súd prakticky nemôže prezidentovi prikázať, aby ho vymenoval.

„Žiadny orgán v tomto štáte nemôže prezidentovi prikázať konať, iba mu môže stanoviť mantinely, v ktorých má konať,“ povedal Hrušovský.

Pripomína, že hoci súd Gašparovičovi umožnil Čentéša nevymenovať, povedal mu aj, že dôvody na nevymenovanie nemôžu byť svojvoľné.

Hrušovský hovorí, že už teraz situácia vyzerá ako „úplná právna anarchia“. Každý deň vraj od Ústavného súdu čaká, že prijme riešenie.

To aj sudcovia navrhovali, predsedníčka Ivetta Macejková však o návrhu pred dvomi týždňami nedovolila hlasovať. Naposledy zasadalo plénum v stredu, podľa hovorkyne súdu situáciu týkajúcu sa kauzy Čentéš nerozoberali.

Prezidentov výrok je neprijateľný aj podľa Lucie Žitňanskej z SDKÚ.

„Pred rozhodnutím súdu o sťažnosti Čentéša nemôže nikto vedieť, čo v rozhodnutí bude a aké z toho vyplynú konzekvencie,“ myslí si.

Bez rozhodnutia súdu a bez jeho rešpektovania, či už starým, alebo novým prezidentom, podľa nej čistá cesta k legitímnemu generálnemu prokurátorovi neexistuje.

Ak by podľa nej Smer prikročil k voľbe, situáciu by to len ďalej komplikovalo.

Neistý kandidát

Rada prokurátorov ešte na začiatku roka odporučila Smeru, aby za generálneho prokurátora zvolil bratislavského krajského prokurátora Jaromíra Čižnára.

Čižnár vo štvrtok nechcel povedať, či by v tejto situácii kandidatúru prijal.

„Nebudeme to teraz nijak komentovať,“ povedal jeho námestník a hovorca prokuratúry René Vanek.