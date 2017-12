Ministerstvo kultúry hľadá firmu na digitalizáciu za 47 miliónov

Zmluva na digitalizáciu so spoločnosťou VT Group onedlho končí, ministerstvo preto vypisuje novú súťaž.

17. máj 2013 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry hľadá vo verejnom obstarávaní firmu na zabezpečenie národných digitalizačných projektov.

Ministerstvo vyhlásilo v stredu 15. mája verejné obstarávanie na nákup hardvéru, softvéru a služieb v oblasti informačno - komunikačných technológií pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry.

Oznámenie vo vestníku zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom na 48 mesiacov.

Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody je 47,371 milióna eur bez DPH, pričom výsledná cena bude výsledkom elektronickej aukcie.

Cieľom obstarávania je "ďalšie zabezpečenie národných digitalizačných projektov, z dôvodu blížiaceho sa vypršania doterajšej rámcovej dohody so spoločnosťou VT Group, a. s., pokrývajúcej túto oblasť", informovalo ministerstvo kultúry.

Zákazka má byť financovaná z vlastných zdrojov verejných obstarávateľov a zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Zákazka je okrem iného na nákup výpočtovej techniky, záložných zdrojov či sieťovej infraštruktúry, napríklad na dodanie digitalizačných a prezentačných zariadení pre digitalizáciu a prezentáciu textových, 2D, 3D, audio/video a filmových objektov techniky na prenos a ukladanie dát.

Ďalej sa týka dodania elektronických zabezpečovacích a monitorovacích zariadení, vybudovania a údržby dátových centier/skladov, vrátane operačných systémov a súvisiaceho softvéru a hardvéru a iných služieb.

Ministerstvo tieto služby plánuje nakúpiť pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti, ktorých je spolu 29.

Patria medzi ne napríklad Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti, Umelecký súbor Lúčnica, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Múzeum SNP, Pamiatkový úrad, Slovenská filharmónia, Slovenská národná galéria, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenské národné divadlo či Slovenské národné múzeum.

Do verejnej súťaže môžu záujemcovia svoje ponuky posielať do 17. júna do 10:00 a ponuky sa otvoria v ten istý deň o 11:00. S víťazom verejného obstarávania uzavrie ministerstvo rámcovú dohodu.

"Predmet plnenia bude realizovaný podľa aktuálnych potrieb Ministerstva kultúry a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody," dodal rezort.