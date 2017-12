Glváč: Aj keby tajní robili prevody majetku, vieme niektoré vysvetliť

Prevod nehnuteľností nemusí podľa ministra obrany znamenať, že boli spáchané nejaké škody.

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč (Smer) zo svojej funkcie neodstúpi ani v prípade, ak sa potvrdia podozrenia z tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS) z čias prvej vlády Roberta Fica (Smer), o ktorom hovoria medializované dokumenty.

Glváč to vyhlásil po rokovaní Osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva s tým, že keď menoval na čelo novovzniknutého Vojenského spravodajstva (VS) bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva (VOS) Ľubomíra Skuhru, o týchto veciach nevedel.

Podľa dokumentov Skuhra a vtedajší šéf VSS Juraj Šebo pôsobili ako organizovaná skupina.

Minister zároveň uistil, že ak sa niektoré podozrenia potvrdia, bude konať v zmysle padni komu padni a nulovej tolerancie.

"Domnievam sa ale, že mnoho z týchto vecí, ak nie všetky, budú vysvetlené myslím k spokojnosti," avizoval.

Dôvod na stiahnutie šéfa tajných nevidí

Glváč zároveň v súčasnosti nevidí dôvod, aby sa Skuhra do vyšetrenia prípadu stiahol, dôvod na ústup nevidí ani samotný Skuhra.

"Pán Skuhra prešiel pred nástupom do služby polygrafom, spĺňa všetky náležitosti a je tu aj prezumpcia neviny. Pri tajných službách sa dá veľmi ľahko obviniť, lebo ten čo sa bráni, má veľmi zúžený manévrovací priestor na to, čo môže povedať. Aj keby prišlo k týmto prevodom, ktoré sú tam, už dnes viem povedať, že niektoré sú jasne vysvetlené. Ak prejde nehnuteľnosť z osoby X na osobu Y, to neznamená, že obe osoby nie sú v systéme spravodajských služieb. To neznamená, že sa spáchali nejaké materiálne škody," tvrdí minister.

Glváč je však pripravený urobiť všetky opatrenia, ktoré mu ukladá zákon. Nevylúčil ani povolanie Šeba z Číny, kde je vojenským pridelencom.

Skuhra je ochotný ísť na detektor lži

Obavy, že by Skuhra mohol ovplyvňovať vyšetrovanie, Glváč nemá.

"Vyšetrovanie bude prebiehať v troch rovinách - na špeciálnej prokuratúre, pod inšpekciou ministerstva obrany a pod gesciou parlamentného výboru," vysvetlil.

Skuhra zároveň potvrdil, že nemá žiaden problém absolvovať detektor lži. "Ak bude tá potreba, nemám problém," uistil.

Okrem roviny ekonomickej, je tu podľa ministra aj druhá rovina.

"Ak sa zistí, že sú tam prvky, ktoré pochádzajú z vojenských tajných služieb, musí začať aj trestné stíhanie vo veci úniku utajovaných skutočností, lebo podľa papierov boli tieto materiály skartované 13. marca 2012," povedal.

Na otázku, či v prípade medializovaných dokumentov ide o materiály, o ktorých hovoril ešte v decembri 2012, odvetil, že tieto sú iné.

"Ale niektoré informácie zo súčasného materiálu sa nachádzali aj v tých pamfletoch," povedal.

Exminister obrany si myslí, že aj Glváč, aj Skuhra by mali odstúpiť.

Fedor: Overenie pravosti je otázkou hodín

Podľa predsedu kontrolného výboru Martina Fedora (SDKÚ) je overovanie pravosti dokumentov na ministerstve obrany otázkou dní možno hodín.

Fedor zároveň zopakoval, že podľa neho tieto dokumenty vykazujú prvky kópií originálov.

"Musíme si tiež urobiť jasno, ako sa s nimi nakladalo v minulosti a musíme zmapovať, čo sa dialo s materiálmi o podozreniach z machinácií od kedy vznikli a akú púť mali," avizoval s tým, že dokument bude predložený na špeciálnu prokuratúru.

Členovia výboru požiadali ministra Glváča a šéfa spravodajstva Skuhru, aby vyšetrili, či sú dokumenty pravdivé alebo nie.

Výbor tiež požiadal Glváča, aby predložil rozkaz vtedy zastupujúcej ministerky obrany Ivety Radičovej z marca minulého roku adresovaný vtedajšiemu riaditeľovi VSS Romanovi Mikulcovi, aby materiál odovzdal ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi. Mikulec tak neurobil.

"Pýtame sa tiež ministra a Skuhru, aký dokument bol postúpený Generálnej prokuratúre v marci 2012. Sú to dokumenty, ktoré máme k dispozícii teraz alebo je to niečo iné?" podotkol Fedor.

Rokovanie výboru je aktuálne prerušené až do predloženia odpovedí na tieto otázky. Zasadnúť by mal opätovne začiatkom budúceho týždňa.