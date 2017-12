Prepustením Slotu prokurátor nepochybil, tvrdí Generálna prokuratúra

Prokurátor usmernil policajta telefonicky. O zadržaní opitého Jána Slotu sa dozvedel z médií.

17. máj 2013 o 23:03 TASR





BRATISLAVA. Generálna prokuratúra preskúmala postup službukonajúceho prokurátora Okresnej prokuratúry v Čadci a v jeho konaní nezistila žiadne pochybenia.

Informovala o tom v piatok hovorkyňa Jana Tökölyová.

Vyhol sa superrýchlenu konaniu

Generálna prokuratúra reagovala na uverejnené informácie viacerých médií, že postupom prokurátora v Čadci sa bývalý predseda SNS Ján Slota vyhol takzvanému super rýchlemu konaniu, že v rozpore so zákonom nebol predvedený pred sudcu, ale bol prepustený zo zadržania.

"Obvinený si zvolil obhajcu, ktorý sa dostavil na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, kde prezentoval jednoznačné stanovisko, že nesúhlasia so superrýchlym konaním a že si ponechajú zákonnú lehotu na rozhodnutie o tom, či podajú, respektíve nepodajú sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia," informovala Tökölyová s poznámkou, že ide o trojdňovú lehotu.

"Vzhľadom na to, že vo veci mali byť vypočuté aj ďalšie osoby, prihliadnuc na postoj obvineného a jeho obhajcu, pri rešpektovaní času vymedzeného Trestným poriadkom na vykonávanie úkonov dospel policajt k záveru, že nie je možné vec ukončiť do 48 hodín a preto so súhlasom prokurátora tak, ako to predpokladá Trestný poriadok pri postupe pri zadržaní a obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby, prepustil Ing. J. S. zo zadržania s tým, že trestné stíhanie bude naďalej pokračovať v skrátenom vyšetrovaní," povedala hovorkyňa.

Poznamenala, že prokurátor sa o zadržaní Jána Slotu dozvedel z médií a nie od policajta a v súlade s Trestným poriadkom telefonicky usmernil policajta o ďalšom postupe vo veci.

Nezastavil, nefúkal

Bývalého šéfa národniarov obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvnom návykovej látky. Stalo sa to po tom, ako 9. mája popoludní nezastavil na pokyn policajnej hliadky.

Tá ho predbehla a zablokovala mu cestu. Slota sa odmietol podrobiť skúške na požitie alkoholu pred jazdou. Policajti ho zadržali a predviedli na policajnú stanicu. Prepustili ho po polnoci.