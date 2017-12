Mentálne postihnutým berú práva aj majetok stále viac

Súdy veria iba znalcom

O zbavovaní svojprávnosti vraví MAROŠ MATIAŠKO, právnik Centra advokácie duševne postihnutých.

Prečo pribúda ľudí, ktorí sú zbavovaní svojprávnosti?

„Problém je v zastaranej právnej úprave ochrany ľudí s duševnou poruchou, ktorá ponúka iba dva veľmi reštriktívne nástroje, a to obmedzenie a pozbavenie spôsobilosti. Druhý dôvod spočíva v mylnom dôraze na zdanlivo jednoduché riešenia. Veľa laikov aj profesionálov si myslí, že pozbavením spôsobilosti vyriešia väčšinu očakávaných aj existujúcich právnych problémov človeka s duševnou poruchou. To je ilúzia, a zabúda sa aj, že pozbavenie spôsobilosti je ľudskoprávny problém.“

Je teda chybou súdov, že je toľko ľudí, ktorí sú zbavovaní svojprávnosti?

„Áno, na prvom mieste je to chyba súdov. Žiadny nemá povinnosť niekoho pozbaviť spôsobilosti. Častou chybou je prílišné preberanie názorov znalcov, ktorí nie sú právnikmi a nerozumejú právnym aspektom pozbavenia spôsobilosti. Druhou chybou je časté ignorovanie človeka s duševnou poruchou súdom. Vôbec s ním nehovoria a rozhodujú o ňom bez neho.“

V čom je teda zlý Občiansky zákonník a ako by sa mal zmeniť?

„Je to právna norma zo 60. rokov minulého storočia. Právna ochrana ľudí s duševnou poruchou je upravená iba v jednom ustanovení o obmedzení a pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Moderné zahraničné úpravy ponúkajú oveľa širšie možnosti a zároveň upúšťajú od pozbavenia spôsobilosti. Nová právna úprava by mala vychádzať z konceptu tzv. podporovaného rozhodovania, podobne ako nový český občiansky zákonník a zároveň by mala ponúkať riešenia šité na mieru. Zároveň je potrebné zabezpečiť efektívnu kontrolu tak, aby nedochádzalo k zneužitiu a pochybeniam, a v prípade zlyhania by mal existovať účinný sankčný mechanizmus.