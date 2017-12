Hlási sa autor tajnej správy. Je pripravený potvrdiť jej pravosť

Odpovede bývalého riaditeľa VSS Romana Mikulca

Na otázky redaktora SME Mikulec odpovedal e-mailom. Prinášame odpovede:

Z toho, čo viete o materiáli z denníka SME, sa vám zdá tento materiál autentický?

"Z toho, čo viem z médií, neviem zodpovedne povedať, či je alebo nie je daný materiál autentický."

Pracovala VSS v čase vášho riaditeľovania na podozreniach z jej tunelovania?

"VSS pracovala pod mojim vedením na viacerých prípadoch z minulosti, o výsledku šetrenia ktorých by mali byť stále dokumenty prítomné v danej inštitúcii."

Prečo ste materiál, o ktorom hovorí pani Radičová, neodovzdali pánovi Lipšicovi?

"Pána Lipšica som na základe pokynu pani Radičovej navštívil a informoval ho o tom, že na základe právnej analýzy, ktorú som mal vtedy k dispozícii (mám k dispozícii) a ktorú vypracovali príslušníci právneho oddelenia VSS som mu materiál v takej forme v akej bol vtedy nemohol odovzdať, nakoľko by došlo k porušeniu zákona 198/2004 Z.z. Pán Lipšic moje argumenty prijal a akceptoval, nie je preto pravda čo tvrdí minister obrany Glváč, že Lipšic ma vyzýval k tomu, aby som mu odovzdal materiál. S pánom Lipšicom sme sa dohodli, že nájdem legálny spôsob ako mu daný materiál odstúpim. To som však už nestihol, nakoľko moje argumenty ani právnu analýzu neakceptovala pani Radičová a trvala na tom, aby ten materiál odišiel tak, ako bol. Keďže som nechcel porušiť zákon, tak som jej pokyn neuposlúchol. Disciplinárny rozkaz, ktorým ma potrestala za to, že som neuposlúchol jej pokyn a proti ktorému som sa odvolal bol neskôr zrušený (č.ÚPS-322-6/2012 zo 4.6.2012) na základe preskúmania a konštatovania že, citujem „rozhodnutie bolo vydané v rozpore so skutkovým a právnym stavom“ a že „závery mali vychádzať z objektívne zisteného skutkového stavu a právneho stavu, nielen z ničím neodôvodnených a nepreukázaných domnienok“. Samozrejme návrh na disciplinárne konanie pripravoval môj nástupca , ktorý ešte pred tým (začiatkom februára 2012) poslal na GP žiadosť o prešetrenie postupu orgánu verejnej moci (teda mojej osoby), na základe ktorého ma GP obvinila zo spáchania trestného činu ohovárania a pani Radičová ma na základe uvedeného postavila mimo službu. Nechcel som porušiť zákon, neposlúchol som a preto som bol potrestaný. Pani Radičová mi nedala ani šancu jej vysvetliť, že to celé bolo účelové. Neprijala ma. Uvedené podanie na GP, účelové a protizákonné sa vyšetruje."

Prečo ste ho skartovali?

"Vydal som pokyn k jeho skartovaniu. A to z dôvodu už vyššie spomenutej existencie právnej analýzy, na základe ktorej ten materiál v takej forme akej bol nemohol odisť a preto aby čiastkovým zverejnením dokumentácie nebolo neskôr zmarené objektívne prešetrenie zistených skutočností. A keďže som bol veľmi rýchlo postavený mimo službu a zbavený funkcie, nemohol by som ovplyvniť čo bude s daným materiálom ďalej. A keby aj odišiel po mojom odchode ministrovi vnútra vždy by tam bol môj podpis a preto by som bol ja ten čo by bol prípadne trestne riešený ak by jeho distribúciou bol porušený zákon tak, ako to hovorila právna analýza. Opakujem, že som nebol ochotný porušiť zákon. Pán Skuhra preto len zavádza svojimi vyjadreniami na tlačovej besede, že som nikdy nechcel poskytnúť informácie aby boli prešetrené. Chcel, ale nie v rozpore so zákonom. Skartovaný bol len dokument, ktorý bol zhrnutím informácií. Nebol skratovaný archív, ani poznatky, finančné údaje a ani ľudia, ktorí na príprave danej informácie robili. Preto bolo možné vo vyšetrovaní ďalej pokračovať. Taktiež chcem upozorniť na fakt, že ak pán Tibenský podal trestné oznámenia na GP po využití materiálu z kontrarozviedky, prečo pani Radičová netrvala naďalej na tom a nechcela od pána Tibenského, aby bol tento materiál odstúpený ministrovi vnútra tak ako to chcela odo mňa?

Dovolím si poznamenať, že z vystúpenia pána ministra obrany Glváča vyplýva jeho stranícka príslušnosť k svojmu predchodcovi pánovi Baškovi, z obdobia pôsobenia ktorého boli zistené podľa môjho názoru závažné pochybenia, o ktorých aj s odstupom času by v predmetnej inštitúcii mali existovať dôkazy. Verejnosť iste bude zaujímať, ako sa pán minister obrany s tým vysporiada.

Ak pán minister chce ukázať transparentnosť, tak nech využije zákon 215/2004 Z.z. na základe ktorého po zistení nových závažných skutočností musí otvoriť bezpečnostnú previerku zainteresovaných osôb a ak sa ich tvrdenia rozchádzajú so zistenými informáciami tak by mal nariadiť vykonanie vyšetrenia na polygrafe.

Skutočnosti týkajúce sa tejto kauzy sa nachádzajú aj v trestnom spise v rámci môjho obvinenia z údajného ohovárania na GP. V predmetnej veci predložil svedok listinné dôkazy, ktoré súvisia s danou kauzou, pričom určité podozrenia konštatoval aj vyšetrujúci prokurátor s tým, že sa bude vecou zaoberať. Tento dôkaz je na GP k dispozícii 6 mesiacov.

Čo sa týka vyjadrení ministra obrany a riaditeľa vojenského spravodajstva na ich spoločnej tlačovej besede týkajúcich sa činnosti GP vo veci trestného stíhania mojej osoby pre údajné ohováranie a vykradnutia trezora, ktoré je stále vyšetrované , považujem ich v mnohom za predčasné a nekompetentné a len to, že som viazaný mlčanlivosťou mi bráni sa k tomu vyjadriť.

Na záver chcem zdôrazniť, že pre objektívne prešetrenie celej udalosti a všetkých skutočností som ochotný vypovedať, ale len pred relevantným orgánom tak, aby bola zaručená objektivita a neboli zneužité len čiastkové informácie, nakoľko o celej veci v súčasnosti hovoriť nemôžem z dôvodu viazanosti k mlčanlivosti."