Procházka má v prieskume 15 percent, podpora pravice preňho nie je priorita

Premiér Robert Fico by v prípade jeho kandidatúry dostal podľa agentúry Polis vyše 40 percent hlasov.

18. máj 2013 o 10:55 SITA

BRATISLAVA. Výsledky prieskumov verejnej mienky, aj keby boli ešte lepšie ako naposledy zverejnené, nie sú podľa nezaradeného poslanca parlamentu Radoslava Procházku, ktorý má ambíciu kandidovať a uspieť v prezidentských voľbách, dôvodom na podporu celej pravice.

„Nachádzam však viaceré lepšie dôvody a stále si myslím, že v dohľadnom čase tie dôvody pochopia aj moji starší kolegovia. A ak nie, nič hrozné sa nestane, ja si totiž pýtam divokú kartu najmä od ľudí. A divoká karta sa dáva čiernym koňom, ktoré majú zmeniť pravidlá hry, nie hrať ju po starom,“ povedal Procházka.

Televízia TA3 zverejnila tento týždeň výsledky prieskumu preferencií prezidentských kandidátov, ktorý pre ňu v dňoch 5. - 8. mája 2013 uskutočnila agentúra Polis na vzorke 1014 respondentov, starších ako 18 rokov.

Na otázku „Keby sa prezidentské voľby konali najbližší víkend, ktorého z nasledujúcich kandidátov by ste volili?“ odpovedalo 14 percent voličov, že by voliť nešlo, 26 percent bolo nerozhodnutých a 60 percent by sa volieb zúčastnilo.

Roberta Fica by volilo 41,1 percenta voličov, Andreja Kisku 18,2, Radoslava Procházku 15,6, Pavla Hrušovského 15,0 a Jána Čarnogurského 10,1. Voľby sa budú konať na jar budúceho roku.