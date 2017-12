Autor tajnej správy nemôže vystúpiť na kontrolnom výbore, tvrdí Kaliňák

Pracovník spravodajskej služby môže podľa ministra vypovedať len na špeciálnej prokuratúre.

19. máj 2013 o 19:14 SITA

BRATISLAVA. Údajný autor tajnej správy o údajnom tunelovaní vojenskej spravodajskej služby z čias prvej Ficovej vlády nemôže vystúpiť pred členmi parlamentného kontrolného výboru, nedovoľuje mu to zákon.

Pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák, podľa ktorého môže vypovedať len na špeciálnej prokuratúre.

Fedor verí, že autor na výbore prehovorí

"Žiadni pracovníci spravodajskej služby, ani bývalí, nemôžu pred výborom prehovoriť, zákon im to nedovoľuje," uviedol pre Rádiožurnál Kaliňák k tomu, že údajný autor správy o údajnom šafárení vo vojenskej spravodajskej službe by chcel pravosť materiálu potvrdiť na osobitnom kontrolnom výbore pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva.

Šéf výboru Martin Fedor verí, že údajný autor tajnej správy v utorok na výbore prehovorí.

Fedor tvrdí, že existujú spôsoby ako zabezpečiť, aby bola výpoveď v súlade so zákonom.

Údajný autor tajnej správy sa e-mailom prihlásil Fedorovi a navrhol mu, aby ho pozval na najbližší výbor, kde by pravosť dokumentu mohol potvrdiť alebo vyvrátiť.

Smer nechce zvolávať bezpečnostnú radu

Podľa Fedora má kauza taký rozmer, že by sa mala zvolať aj bezpečnostná rada štátu.

Ako povedal pre Rádiožurnál je to tak veľký škandál, že na čím viac fórach ho budú riešiť, tým lepšie a zároveň to je aj predpokladom, že sa kauza nezamietne pod koberec.

Robert Kaliňák si však myslí, že informácie z údajnej správy sa dajú prešetriť dobre aj na generálnej prokuratúre.

Zvolanie bezpečnostnej rady už vylúčil aj premiér Robert Fico. Ten pre Rádiožurnál povedal, že na to nevidí dôvod. Ak by sa totiž podľa Fica preukázalo, že je v správe priveľa nepravých informácií a poloprávd, bolo by podľa neho zlé, ak by sa bezpečnostná rada zaoberala nejakým pamfletom.

Minister obrany Martin Glváč sa zaručil, že nestrannosť vyšetrovania kauzy zabezpečí špeciálna prokuratúra, inšpekcia vojenskej tajnej služby i osobitný výbor parlamentu.