Podozrení o tajných je viac, Glváč ich šéfovi zatiaľ dôveruje

Polícia dostala minulý týždeň ďalšie dve trestné oznámenia týkajúce sa vojakov.

19. máj 2013 o 20:35 Monika Tódová

Kto bude vyšetrovať tunelovanie vojenských tajných služieb by mali rozhodnúť v pondelok.

BRATISLAVA. Podozrenie z tunelovania majetku vojenských tajných služieb zrejme nebude jediné, ktoré začnú orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať.

Policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že minulý týždeň dostali ďalšie dve oznámenia, ktoré sa týkajú vojenského spravodajstva. „Nič bližšie k tomu v tejto chvíli nebudem hovoriť.“

Ďalšie oznámenia

tajnej služby alebo aj automobiloch, k pôvodnému majetku služby sa vraj z dôvodu údajnej dekonšpirácie budov dostali jej funkcionári alebo ich známi.

Polícia chce v pondelok rozhodnúť, čo s oznámeniami spraví.

Prideliť prokurátora tajnému spisu chce aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Správu odovzdal prokuratúre denník SME minulý týždeň. „Skúmam to, dúfam, že v pondelok rozhodnem,“ povedal.

Kováčik v pondelok ide na poradu na Generálnu prokuratúru a predpokladá, že sa o tom bude hovoriť.

Časť podozrení už Generálna prokuratúra skúmala, ale materiály vrátila službe s odôvodnením, že v nich nič podozrivé nenašla. Nie je zrejmé, či ide o totožné spisy.

O ďalších oznámeniach počul aj Kováčik. Jedno z nich sa má údajne týkať kšeftovania s odpočúvaniami. Z polície mu spis zatiaľ nepostúpili.

Na výpoveď sa Glváč teší

Predsedovi výboru na kontrolu vojenského spravodajstva Martinovi Fedorovi z SDKÚ sa koncom týždňa ozval vojak, ktorý tvrdí, že správu, ktorú získal aj denník SME, vypracoval. Fedor chce, aby v utorok vypovedal pred výborom.

„Teším sa. Budem rád každej výpovedi, ktorá pomôže. Potom je to už na orgánoch činných v trestnom konaní. Ja nebudem hrať v rukách jednej alebo druhej skupinky, ktoré si tu vybavujú účty. Je mi to úplne jedno,“ povedal na to minister obrany Martin Glváč zo Smeru.

Podozrenia smerujú voči terajšiemu šéfovi vojenských tajných Ľubomírovi Skuhrovi, ale aj voči bývalému šéfovi VSS Jurajovi Šebovi. Ten je teraz na ambasáde v Číne.

Glváč sa zatiaľ Skuhru odvolať nechystá, Šeba však chce povolať na Slovensko. „Stiahnem ho, aby bol operatívne k dispozícii,“ povedal Glváč. Chce však počkať aspoň na začatie oficiálneho vyšetrovania.

Časť skartovali

Bývalý riaditeľ VSS Roman Mikulec v písomnom stanovisku vyhlásil, že dokumenty k správe sú stále v službe.

Mikulec správu v minulosti skartoval, napriek tomu, že mu premiérka Iveta Radičová dala príkaz odovzdať ju ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi. Mikulec sa odvolal na radu právnikov VSS.