Podmienka koalície je podľa Freša splnená, bude opäť kandidovať

20. máj 2013 o 9:07





BRATISLAVA. Ústnu podporu siedmich strán v jesenných regionálnych voľbách považuje súčasný bratislavský župan Pavol Frešo za splnenie podmienky, podľa ktorej bude opätovne kandidovať, len ak vznikne široká stredopravá koalícia.

"Vyjadrilo sa sedem strán, že ma podporuje na župana. Keby som to zobral čisto osobne ako kandidát na župana, tak si myslím, že tá podmienka už naplnená je. Samozrejme som tímový hráč a mám záujem, aby sme boli dohodnutí aj na poslankyniach a poslancoch," povedal Frešo.

Teraz podľa neho finišujú rokovania už nie o nejakých postoch a počtoch, ale skôr o programových prvkoch. "Musíme sa dohodnúť aj na spoločnom programe. Ale tam som veľký optimista," povedal. Podľa Freša je definitívna dohoda v Bratislave otázkou niekoľkých dní.

Kaník má šance, vraví

V iných krajoch by Frešo tiež bol rád optimista.

"Ľudo Kaník ako kandidát na župana má tiež obrovské šance v rámci Banskobystrického kraja. Martin Pado v Košickom kraji takisto rezonuje za SDKÚ. Veľmi, veľmi budem tlačiť na to, aj presviedčať, aj prosiť svojich partnerov, poďme tou cestou, ktorú by si vybrali naši stredopraví voliči. To znamená spojením síl," vyhlásil.

Pripomenul, že stále presadzuje víziu, aby strany do toho išli ako stredopravý tím, aby postavili jasnú alternatívu ľavici.

"V tomto nemôžeme urobiť žiadnu chybu nielen v Bratislave, ale ani v Banskej Bystrici, ani v Košiciach, ani v žiadnom inom kraji," dodal.

Dohodli sa v apríli

Strany Ľudovej platformy v Bratislavskom kraji sa dohodli na podpore Pavla Freša ako ich kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 12. apríla.

Ako povedal vtedy pre agentúru SITA krajský predseda KDH Dušan Pekár, trojica strán KDH, SDKÚ, Most-Híd bude otvorená rokovaniam na vytvorenie predvolebnej koalície pred regionálnymi voľbami s tými stranami, ktoré Freša akceptujú ako kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Následne 24. apríla bratislavský krajský šéf SDKÚ Milan Trstenský oznámil, že, sedem strán speje k dohode na podpore kandidatúry súčasného župana Pavla Freša.