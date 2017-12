Prieskum MVK: SDKÚ a SaS by sa nedostali do parlamentu

Prieskum od MVK opäť vidí silnú Novú väčšinu s takmer desiatimi percentami. Smer má 41.

20. máj 2013

Sulíkova SaS by sa tiež do parlamentu nedostala.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)





BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili v máji tohto roka, do parlamentu by sa nedostali strany SDKÚ ani SaS.

Naopak, 19 poslancov by do parlamentu vyslala strana Daniela Lipšica Nová väčšina, ktorá v prieskume získala 9,5 percenta voličských hlasov.

Ukázal to prieskum Agentúry MVK, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. až 15. mája 2013 na vzorke 1085 respondentov.

Mimo zostáva aj SNS a SMK

SDKÚ by sa ocitla pred bránami parlamentu so ziskom 3,9 percenta hlasov, liberálna SaS by dosiahla len 2,6 percenta.

Voľby by vyhral Smer so ziskom 41 percent. 21 poslancov by mali kresťanskí demokrati, KDH totiž v prieskume získalo 10,6 percenta.

Do parlamentu by sa dostali okrem spomínanej Novej väčšiny aj OĽaNO (7,4) a strana Most-Híd (6,8).

Päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do parlamentu by nedosiahla ani SNS (4,4), SMK (3,5) či Liberálna dohoda (2,9).

Respondenti v prieskume odpovedali na otázku Ak by sa predčasné voľby do Národnej rady konali už dnes, ktorej strane by ste odovzdali svoj hlas?

Takmer 11 percent opýtaných uviedlo, že by sa na voľbách určite nezúčastnili a ďalších 19,3 percenta nevedelo, či by sa zúčastnili, resp. koho by v nich podporili.

Štefanec z SDKÚ: Je to pokus o hry

Podpredseda SDKÚ Ivan Štefanec vníma prieskum ako pokus o hry, ktorý nestojí za seriózny komentár.

"Vzhľadom na výsledky šiestich predchádzajúcich prieskumov, v ktorých sme mali podstatne iné výsledky, nepovažujem tieto indície za relevantné," konštatoval Štefanec.

Liberáli si chcú počkať na ďalšie prieskumy renomovaných agentúr.

"O výsledkoch agentúry MVK sa hovorilo pár dní v kuloároch, takže po ich zverejnení sme už neboli prekvapení," uviedli predstavitelia SaS v reakcii na prieskum s tým, že je potrebné sa zamyslieť nad tým "kto bol jeho zadávateľom a kto ho platil."

Podľa SaS je práve táto otázka z pohľadu výsledkov strany v prieskume dôležitá. "Najmä preto, že kľúčovým spolupracovníkom agentúry MVK je jeden z odídencov SaS," uviedli liberáli v tlačovom vyhlásení.

Podpredseda poslaneckého klubu SaS Martin Poliačik výsledky zatiaľ neberie tragicky.

"Treba dúfať, že ide o jeden výsledok po veľkých zmenách v strane, čo neznamená veľa. Je to dno, od ktorého sa môžeme odraziť," vyhlásil.