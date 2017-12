Glváč nevie, či autorovi správy o tunelovaní u tajných otvorí ústa

Predseda výboru pre kontrolu tajných žiada ministra, aby umožnil údajnému autorovi tajnej správy vypovedať.

20. máj 2013 o 14:24 Miroslav Kern, Miroslav Kern a tasr

Predseda výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva žiada ministra obrany, aby umožnil údajnému autorovi tajnej správy vypovedať.

BRATISLAVA. Šéf výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva Martin Fedor (SDKÚ) listom požiadal ministra obrany Martina Glváča (Smer) aby zbavil údajného autora tajnej správy o tunelovaní Vojenskej spravodajskej služby (VSS) mlčanlivosti pred výborom.

Fedor bývalého vysokého funkcionára služby pozvar na zajtra ráno na výbor.

Údajný zhotovoteľ správy sa sám ozval šéfovi výboru a kópiu e-mailu poslal SME.

"Som spracovateľom pôvodného materiálu vyšetrovania s majetkom VSS, ktorý bol skartovaný. Navrhujem, aby ste ma pre potvrdenie dôveryhodnosti materiálu pozvali na najbližšie rokovanie výboru s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť pravosť dokumentu,“ píše sa v e­-maile pre Fedora.

Glváč zatiaľ nevie, či údajného autora tajnej správy zbaví mlčanlivosti.

"Musím sa poradiť s právnikmi, či ma to môže žiadať on, alebo orgány činné v trestnom konaní." Minister vraví, že sa si ide túto možnosť overiť.

Glváč preto požiadal Fedora o presunutie o prerušenie konania výboru a jeho presunutie na štvrtok.

"Je potrebné vykonať právnu analýzu, pretože zo žiadosti nie je zrejmé, podľa akej právnej úpravy žiada predseda výboru o zbavenie mlčanlivosti a v akom rozsahu," povedala hovorkyňa rezortu Martina Balleková.

Prokuratúra tvrdí, že minister by mohol zbaviť mlčanlivosti len na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní.

video //www.sme.sk/vp/27064/

Glváč: Tajní si takto vybavujú účty

Minister stále trvá na tom, že o ničom nevedel.

"Nie je pravda, že by tento materiál dokladoval to, že by som o tom vedel," reagoval na obvinenia exministra obrany Ľubomíra Galka (SaS), že podpísal dokument, v ktorom sa hovorilo o tunelovaní spravodajských služieb.

Glváč sa bránil tým, že toto rozhodnutie bolo vypracované právnikmi na základe odvolania Romana Mikulca, ktorý bol riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby.

"Ja som ho vrátil na prvý stupeň, aby následne bola celá vec prešetrená. Toto nie je žiadny dôkaz, že som o tom vedel," dodal.

Disciplinárne konanie podľa jeho vyjadrení nemohlo pokračovať z dôvodu, že Mikulec už nebol vojakom a že materiály boli skartované.

Podľa ministra ide o vybavovanie si účtov medzi príslušníkmi vojenského spravodajstva. Medializovaný materiál o údajnom tunelovaní na ministerstve obrany dostal až teraz.

"Z materiálu jasne vyplýva, že pán Skuhra bol do tohto procesu dosadený pravdepodobne účelne," vyhlásil. Zopakoval, že táto kauza nie je kauzou tejto vlády.

"Tu je list, o ktorom jedinom som vedel. Písala ho Radičová ministrovi vnútra a keď vidíte ten dátum, je tam 12.3., to znamená dva dni po voľbách," vysvetlil Glváč.

Šetrením ďalej našli aj skartačný dokument, ktorý hovorí o dátumoch 2. a 3. marec, ako dnes spomínal Galko.

Povedal, že podľa neho dokument, ktorý dnes dostal, je iba slohovou prácou. Ďalej oznámil, že v tejto súvislosti kontaktoval aj Ivetu Radičovú.

"Dohodli sme sa, že sa osobne stretneme a budeme sa o tejto veci rozprávať, aby predmetné činy z minulého vedenia boli buď preukázané, alebo aby boli vyvrátené." dodal.

"Vyzerá to tak, že ide o prefotené kópie nejakej dokumentácie, ktorá je datovaná ešte pred začiatkom vyšetrovania," reagoval zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva Róbert Tibenský na dokumenty.

Spis už dostal prokurátor

Spisový materiál už má na stole prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Pridelil mu ho špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

"Špeciálny prokurátor pridelil vec prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry. Vzhľadom na to, že spisový materiál, ktorý bol predložený redaktormi denníka SME, obsahuje informácie o činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré môžu podliehať stupňu utajenia, nemôže Úrad špeciálnej prokuratúry poskytnúť bližšie informácie," povedala pre TASR hovorkyňa ÚŠP Andrea Predajňová.

Správa má opisovať údajne nezákonné prevody majetku VSS na iné organizácie či súkromné osoby, ktoré mali byť v spojení s vedením služby.

Štát takto mal prísť o milióny eur, väčšinou tým, že tajní nakúpili majetok, zrekonštruovali ho za prostriedky štátu, potom ho označili za nepotrebný alebo dekonšpirovaný a za výrazne nižšiu cenu ho predali ľuďom, ktorí na tom zarobili.